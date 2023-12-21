昇陽半生技布局報捷 多合一液態蛋白檢測平台完成臨床前測試

昇陽半 (8028-TW) 進軍生技領域傳捷報，今 (21) 日與台大醫學院、台北馬偕醫院的兩名教授共同舉辦「多合一液態蛋白檢測平台成果發表會」，發表「肺腺癌復發追蹤晶片」與「多合一心衰竭評估晶片」兩款晶片，目標做為臨床定點照護用，至今已完成四合一蛋白質晶片整合以及完成臨床前測試，使用血清、血漿等檢體與傳統檢驗法相關度達 80% 以上。

昇陽半指出，此次主要合作教授為臺灣大學醫學院副教授潘思樺，以及馬偕醫學院教授洪崇烈分別開發。

潘思樺表示，可即時診斷的定點照護系統，有助癌症患者在術後漫長的追蹤過程中，作為醫師用藥指引，減少往返醫院次數，提高患者術後持續追蹤的意願。預計作為風險評估的「多合一心衰竭評估晶片」，配有常用的兩項生物標記來評估心臟衰竭的不同分期，有助於協助醫師除透過病徵觀察外，可更早發現潛在患有心衰竭的亞健康族群。

此外，洪崇烈提到，心臟衰竭和臨床的多重慢性共病症有高度相關性，因此在本多合一晶片上配有與代謝症候群及癌症轉移相關的生物標記，預期本晶片未來可用於分類慢性病引起的心衰竭族群，將有助於醫師更即時及精準用藥。

昇陽半董事長蔡幸川指出，技術創新是公司成長的不變基石，產學合作是研究發展的重要策略之一，未來會持續擴大合作範疇，提升昇陽的技術領先地位。未來昇陽將透過委託開發暨製造服務 (CDMO) 方式，從產品設計、材料選用打樣、臨床驗證、取證到量產，以加速客戶開發與生產。