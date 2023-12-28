大摩：特斯拉利潤率可能降至10%但應該增持 因為AI

特斯拉 (TSLA-US) 股價周三 (27 日) 上漲 1.9%，華爾街一位重要分析師認為，雖然特斯拉汽車製造業務的毛利率將受到壓力，但看好人工智慧技術對這家公司的幫助，因此繼續給予「增持」評級。

摩根士丹利在明星分析師 Adam Jonas 主導的一份報告中，重申了對特斯拉股票的「增持」評級和 380 美元的目標價，較周三價格高出 45%。儘管報告認為，其傳統汽車製造業務的利潤率將在未來一年繼續受到壓力。

Jonas 是眾所周知的特斯拉大多頭，他的核心論述是—特斯拉是一家科技公司，而不僅僅是一家汽車製造商，也是他一直看好這家公司的主因。

Jonas 和他的團隊認為，基於與其電動車銷售相關的許多其他業務動態，特斯拉的估值高於當前市場價格，其中包括授權其全自動駕駛駕駛輔助系統、更廣泛的網路和行動服務，以及電池、能源和保險部門。

Jones 強調，特斯拉不僅僅是一家汽車公司，人形機器人 Optimus 和 Dojo 超級計算機等產品將推動特斯拉向前發展，「透過提高行動 (機器人計程車) 和網路服務 (軟體即服務) 的採用率」，可以為特斯拉的市場價值增加超過 5 億美元。

他在報告中指出：「我們認為，特斯拉絕對是一家汽車公司。它也是一家 AI 公司。這是『且』的關係，而不是『或』。」

儘管如此，摩根士丹利也承認，特斯拉未來一年的利潤率將面臨進一步壓力，因為該公司將繼續專注於在競爭激烈的電動車市場上降價，以維持其整體主導地位。

摩根士丹利表示：「我們預計核心汽車業務將面臨充滿挑戰的一年。」 「我們不能排除特斯拉汽車毛利率在未來一年測試 10% 或核心 [營業利潤] 利潤率 (單季) 出現負值的可能性。」