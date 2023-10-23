日本FTC調查谷歌搜尋引擎是否違反反壟斷法

日本競爭監管機構周一 (23 日) 表示，正在調查 Alphabet (GOOGL-US) 旗下的谷歌在行動平台上的搜尋行為否涉嫌違反反壟斷法。這加大了這家美國科技巨頭承受的監管壓力。

日本公平貿易委員會 (FTC) 表示，正在審查谷歌是否與 Android 智慧型手機製造商達成協議，若設備製造商不安裝競爭對手搜尋引，將可分享搜尋廣告相關收入。

監管機構也正在檢查谷歌服務是否優先在 Android 手機上使用。

日本 FTC 正在徵求第三方意見，作為 11 月 22 日之前提交的調查的一部分。

谷歌回應指出，Android 是一個「實現合作夥伴和設備製造商多樣性的開源平台」。

谷歌發言人周一表示：「其開放性和靈活性確保用戶始終可以選擇自訂設備以滿足自己的需求，包括瀏覽和搜尋互聯網或下載應用程式的方式。」

谷歌的 Android 是全球最大的行動作業系統，約占智慧型手機市場 80% 比率。

近年來，谷歌在 Android 方面的一些商業行為受到世界各地監管機構的審查。2018 年，歐盟以谷歌濫用 Android 的主導地位而對其處以創紀錄的 43.4 億歐元罰款。歐盟表示，谷歌強迫智慧型手機製造商與其應用商店 Google Play 預裝谷歌應用 Chrome 和搜索，這是不公平地偏袒自己的服務。

但在谷歌去年上訴後，歐盟法院略微減少了罰款，但基本上同意監管機構的調查結果。

在上個月開始的審判中，美國司法部指控谷歌與手機製造商和瀏覽器製造商達成獨家協議，使其搜尋引擎成為消費者的預設搜尋引擎，違反了反壟斷法。這項正在進行的訴訟是美國數十年來最大規模的科技反壟斷審判。