00713、00850連結基金問世 每次配息也能自動參與複利

元大投信連結基金系列再度出擊，1 月 15 日開始募集分別連結元大台灣高息低波 (00713-TW)，及唯一「季配 + 永續 + 市值型」台股 ETF 元大臺灣 ESG 永續 (00850-TW) 的兩檔連結基金，擴大存股族能用不配息方式，透過元大投信、基金平台、銀行等銷售機構參與複利。

2019 年國民 ETF 0050、0056 的連結基金推出，偏好配息再投入的存股族自此可以選擇不配息級別，也多了證券戶以外的申購管道，透過連結基金參與 0050、0056，更因為連結基金有配息、不配息級別 (累積型)，從此喜愛 0050、0056 投資人多了配息滾入再投資的選擇。

據投信投顧公會統計，至 2023 年 11 月底，0050 連結基金、0056 連結基金兩檔合計規模達新台幣 118 億元，其中不配息級別分別占 87.9%、68.7%。著眼於對優質 ETF 配息自動再投入的需求，元大投信再將 00713、00850 分別推出連結基金，連結基金主要投資於其所連結之單一 ETF 主基金，且以連結主基金績效表現為目標。

元大投信指出，高股息 ETF 的設計初衷在於提供固定頻率配息現金流，以此規劃日常生活支出，但不同年齡層或不同風險承受度投資人還有其他選擇。歷史績效顯示，市值型 ETF 長期成長性高於高股息 ETF，且根據試算，高配息率在長多行情將大幅降低總報酬表現，對於距離退休時間長達 30 至 40 年的年輕存股族，無須以配息率作為唯一考量，還可以善用「時間 × 不配息」，透過連結基金不配息級別，盡可能擴大複利優勢。

若是對配息有需求的投資人，0056、00850、00713 分別涵蓋「高股息」、「市值成長」、「低波動」投資特色，可組成月配組合規劃每月領息，未來同樣也能在元大投信、基金平台、銀行等銷售機構，透過三檔 ETF 連結基金規劃月配組合。