台泥攜宜蘭縣府等4單位 蘇澳廠轉化外來種成生質能

台泥 (1101-TW) 今 (11) 日宣布，繼花蓮和平廠後，蘇澳廠也將攜手政府單位，運用先進的水泥窯協同處理技術 Co-processing，將宜蘭縣境內的銀合歡等外來種轉為資源再利用的替代原、燃料，企業與公部門攜手減碳，資源永續利用。

台泥蘇澳廠與經濟部水利署第一河川分署、農業部林業及自然保育署宜蘭分署、交通部公路局東區養護工程分局、宜蘭縣政府農業處共同簽署「宜蘭縣境內銀合歡等外來入侵植物及植生綠美化工程修剪後枝幹再利用資源化合作備忘錄」。

聯合國 2023 年最新報告指出，目前有 3500 多個外來入侵種，正在對生態和人類造成威脅，每年造成的經濟損失更高達新台幣 13.6 兆元，並且是六成動植物滅絕的主因。其中，台灣常見的「銀合歡」已被國際自然保育聯盟（IUCN）列為世界百大危害外來種。

台泥表示，蘇澳廠未來會將四個合作單位管轄範圍內的銀合歡砍伐後以及植生綠美化工程產生的廢樹幹枝條，運用先進的水泥窯協同處理技術 Co-processing，轉為資源再利用的替代原、燃料。

台泥蘇澳廠廠長陳進益表示，台泥長期以水泥窯協同處理技術，協助電力、營建、鋼鐵、半導體等九大產業處理廢棄物，此次再進一步投入去化銀合歡與植生綠美化工程修剪後產生的廢樹幹枝條，取代傳統掩埋方式，不僅去化效能更好也符合資源循環的環保趨勢。

宜蘭縣政府農業處副處長吳東原表示，台泥蘇澳廠可藉由破碎及一連串資源化處理，讓宜蘭地區轄內及合作範圍內的銀合歡等外來入侵種植物，成為水泥製程的生質燃料，促進生態復育與經濟發展良好平衡。