〈日本石川強震〉上銀攜日本子公司共捐2000萬日元 協助救災及重建

日本石川縣 1 月 1 日發生芮氏規模 7.6 極淺層強烈地震，導致道路斷裂、房屋倒塌，200 多人死亡，100 多人下落不明，日本石川縣政府已於 6 日宣布進入緊急狀態。上銀 (2049-TW) 宣布攜手日本子公司共捐 2000 萬日元，協助救災及災後重建所需，期盼受災民眾早日走出傷痛、恢復正常生活，也代表台灣精密機械產業以實際行動送暖，為日本加油祈福。

上銀指出，秉持台灣與日本雙方互動友好，日本遭遇強震，上銀集團對於罹難者表達哀悼之意，秉持「人飢己飢、人溺己溺」的精神，台灣總公司捐款 1000 萬日元到台灣衛福部賑災專戶，日本子公司則捐款 1000 萬日元至日本石川縣震災專戶，共捐贈 2000 萬日元，為受難民眾集氣祈福，也為在第一線救災與醫護人員搶救的人員加油打氣。

上銀為世界傳動控制與系統科技的領導品牌，上銀日本子公司於 1999 年設立，共有 10 個營運據點，深耕日本產業 25 年，2021 年不畏疫情，斥資約 100 億日元興建神戶新廠，於 2022 年 11 月完工正式啟用，神戶新廠位於兵庫縣神戶科學園區，基地面積 4386 坪，是一棟三層樓建築，總建築面積達 7456 坪，主要作為滾珠螺桿、線性滑軌、單軸機器人、自動化機器模組、產業用機器手臂及座標機器人等生產基地。

台灣總公司董事長卓文恒說，全球產業邁向自動化、智慧製造的潮流，需要更快速、更具效率的服務，為滿足市場短交期及少量多樣的需求，因此擴大機電整合服務為不同產業的客戶提供完整的 Total Solution，全力幫助客戶創造更高附加價值。