零售商為吸引挑剔的購物者光顧商店 使出渾身解數

零售商希望今年黑色星期五在美國大部分地區是涼爽而乾燥的，從而在這個重要的假期購物季開始時吸引數百萬購物者前往商店。

但由於許多購物者面臨財務壓力，美國假期支出預計將以 5 年來最慢的速度成長。大多數主要零售商都削減了季節性招聘。

Jane Hali & Associates 資深研究分析師拉米耶茲 (Jessica Ramirez) 表示：「消費者仍然非常謹慎，因此，如果假日銷售真的上升，我們認為這將是由於通貨膨脹導致價格上漲。 」

美國國家零售業協會 (NRF) 11 月初對 8424 名成年人進行的一項調查顯示，美國購物者計畫在假日購物平均花費 875 美元，比去年增加 42 美元。其中服裝、禮品卡和玩具位列購物清單的首位。

根據估計，今年黑色星期五美國將有創紀錄的 1.307 億人在實體店和線上購物。

黑色星期五最初因美國大型商店排隊的人群而聞名，現在已經轉移到線上並走向全球。

普華永道的調查顯示，在法國、義大利和西班牙，大多數購物者計畫在黑色星期五購買服裝，其中電子產品排名第二。

調查顯示，法國購物者平均預計在黑色星期五花費 295 歐元，約合 322 美元。

高層表示，網購的興起讓黑色星期五作為單日活動的重要性降低。梅西百貨 (Macy"s)(M-US) 執行長甘納特 (Jeff Gennette) 本月向投資人表示，從梅西百貨到亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 等零售商，現在都提早在 10 月就推出促銷活動，並且經常在聖誕節臨近時提供額外折扣。

大多數美國商店在感恩節期間都關門，但將於周五 (24 日) 凌晨 5 點或 6 點向購物者開放。包括反戰組織「立即行動制止戰爭和結束種族主義」在內的激進組織聯盟，號召於黑色星期五在主要商業中心舉行「騷亂和集會」，要求停火並停止對以色列的援助。不過紐約警察局周三 (22 日) 表示，假日周末「目前沒有對任何個別事件或整個紐約市構成可信的威脅」。

在本周財報電話會議上，從 Kohl’s (KSS-US) 到 Nordstrom (JWN-US) 等零售商告訴投資人它們已經投資夾克、羊絨衫和 Ugg 靴子，以在異常溫暖的 10 月之後吸引聖誕購物者。梅西百貨官網顯示，黑色星期五還推出季節性服裝促銷活動，包括男士和女士外套 60% 至 65% 的折扣。

可以肯定的是，一些零售商在感恩節週末保持了最大的降價，而沃爾瑪 (WMT-US)、勞氏 (LOW-US) 和家得寶 (HD-US) 等大型零售商則維持或加大了廣告上的折扣。

這些交易能否說服厭倦通膨的消費者打開錢包，是零售商周五最擔心的問題。Columbia Threadneedle Investments 資深股票分析師肖爾 (Mari Shor) 表示，前幾年黑色星期五最暢銷的幾類商品受到最近可自由支配支出下滑的打擊最為嚴重。

例如，百思買 (Best Buy)(BBY-US) 本周告訴投資人，購物者仍在延後大額購買，之後該公司將筆記型電腦、平板電視和 KitchenAid 攪拌機等電子產品降價 100 至 1600 美元。

精品消費的低迷也促使包括 Bergdorf Goodman 和 Nordstrom 在內的百貨公司對 Balenciaga 鞋子和 Oscar de la Renta 耳環等商品提供大幅折扣。Nordstrom 總裁諾德史壯 (Pete Nordstrom) 周二 (21 日) 對投資人表示：「設計師仍然面臨壓力，主要是鞋子和手袋方面；我們將繼續調整庫存規模以滿足這種需求。」

Unibail-Rodamco-Westfield 英國購物中心管理主管懷爾 (Katie Wyle) 表示，購物中心所有者 Westfield 預計今年到訪其英國購物中心的遊客將比 2022 年更多。本周到目前為止客流量增加了 6% 以上。