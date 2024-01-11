貝萊德宣布裁員3% 重新分配資源

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）周二（9 日）宣布，計劃裁員約 600 人，佔全球員工總數 3%，此舉旨在重新分配資源，以因應資產管理行業快速變化。

據《彭博》報導，貝萊德首席執行長 Larry Fink 和總裁 Rob Kapito 周二在致員工備忘錄中表示：「我們觀察到資產管理行業變化的速度，已經超過貝萊德成立以來任何時期。」

多位業界人士認為，貝萊德裁員的一個重要方向，可能會放在機構客戶業務。貝萊德 2023 年第 2 季財報顯示，相比去年第 1 季，機構客戶貢獻的淨流入大幅降低。

「令貝萊德更頭疼的是，隨著歐美經濟衰退風險日益加大，未來其資管規模可能面臨持續縮水風險。」一位香港私募基金經理說。

受美國經濟衰退擔憂導致眾多資本投資風險偏好下降影響，截至去年第 3 季末，貝萊德的資產管理規模接近 9.1 兆美元，較去年第 2 季減少 3,000 億美元。

貝萊德不得不扣動裁員扳機，可能還面臨董事會與大股東的壓力。數據顯示，過去 12 個月，貝萊德股票價格的漲幅僅約 5%，大幅低於同期標準普爾 500 指數約 22% 的漲幅，迫使董事會與大股東不斷向管理層施壓，要求管理層裁員，以提高利潤，帶動股價上漲。

「儘管裁員可能在短期內提振貝萊德的利潤與股價，但能否有效因應未來全球資管行業的變局，才是影響貝萊德資產規模與業績能否穩健增長更關鍵的因素。」上述香港私募基金經理說。

具體而言，全球資管產業正發生著兩大變化，一是人工智慧（AI）科技與資管行業持續融合，正深刻改變資管服務生態；二是相較於歐美國家經濟波動加劇與通膨壓力導致歐美財富縮水，新興市場經濟穩健增長正創造更可觀的財富，資管機構需深耕新興市場財富管理機會，才能獲得資產規模與業績雙雙成長的新引擎。