光隆2023年營收77.08億元衰退25% 力拚今年雙位數成長

戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 今 (10) 日公布 2023 年全年營收 77.08 億元，年減 25.19%，但公司指出，對於戶外機能產品市場長期發展依舊樂觀看好，認為成衣營運谷底已過，2024 年在主力客戶下單力道回復及持續引進新客戶的動能帶動，預期於二季起，將回到正成長軌道，並力拚全年重返雙位數的增長。

光隆 2023 年 12 月營收 3.86 億元。月減 13.18%，年減 19.64%, 去年四季營收 13.09 億元，季減 40%，年減 39.15%，2023 年全年營收 77.08 億元，年減 25.19%。

光隆指出，去年深受客戶進入調整期影響, 三大產品線營收不如前年, 衰退幅度均有雙位數, 不過, 光隆仍致力於產品組合優化，來提升毛利率水平, 以去年前三季, 隨著成衣比重升破 60%, 毛利率也來到史上新高的 18.6%, 雖第四季成衣營收有衰退, 但全年成衣比重仍高於前年，比重由 56% 走高到 59%, 預估全年毛利率可勝前年。

對於今年, 光隆成衣將持續新增 6 家新客戶，其中，一家為歐洲大型運動連鎖通路商 (類似迪卡儂)，預計下半年開始放量。而在原有主力客戶，包括滑雪服品牌 BURTON、日本最大機能服 mont-bell 等業績可望較去年成長 1-2 成, 而且目前成衣接單已到五成，預計下半年業績回溫將更有感。

另外產能擴產進展，光隆在越南與印尼廠的新產線, 即將在今年第一陸續加入生產行列，其中印尼產線具生產成本優勢，主要鎖定大型通路商客戶，有利爭取批量較大的訂單。

光隆 2023 年前三季營收 63.99 億元，稅後純益 5.63 億元，年減 30.43%，每股純益 3.86 元。