光隆續提高成衣營收比重 目標2026年達7成占比

光隆實業 (8916-TW) 今 (28) 日召開法說會，董事長詹賀博指出，今 (2023) 年上半年在成衣營收比重大幅攀升下，帶動合併毛利率與營益率，雙雙創同期歷史新高，展望下半年，儘管第 3 季營收預估將較上季略減 1 成左右，但從第 4 季起將逐漸回溫，新引進的戶外高端品牌客戶皆按規劃進行導入，預計從明年起可以貢獻營收成長動能。

詹賀博並提出明確目標指出，光隆未來將持續以成衣作為發展主軸，目標是 2026 年成衣營收比重將達到 70%。

詹賀博表示，成衣營收雖較去年上半年略減 2.6%，若去年排除越南封控遞延出貨，則成衣實際是成長逾 30%，營收比重也由 57% 躍升至 65%。第 2 季營收 24.68 億元，年減 12.9%，不過成衣部門在戶外機能產品價量齊揚下，成衣營收以 17 億元再創同期歷史新高，成衣營收比重攀升至 69%，在產品組合優化下，帶動合併毛利率上揚 1.8 個百分點至 20.1%，創同期新高。

關於新客戶導入進度，詹賀博指出，今年新引進的戶外高端品牌客戶已依照進度，按打樣、試單、批量出貨規劃進行，公司也同時開發其他新客戶，為明、後年的營運增添成長動能。雖然初期新客戶帶來的效益還不顯著，但隨著與客戶建立起長期穩定的合作關係，未來訂單金額將逐步放量貢獻營收成長。

此外，光隆成衣海外擴張則是持續進行中，包括越南預計擴增 10 條，以及第二產區的印尼新廠，均已動工興建，初期規劃 6 條新產線，均計劃於今年第 4 季投產，自有產線規模至年底將擴增至 80 條以上，詹賀博表示，近期看到有愈來愈多的品牌客戶開始加速尋求中國以外的代工生產基地，光隆在東南亞的佈局正好符合品牌商的需求；同時，在策略佈局上，光隆透過服務南半球品牌客戶緩解季節性的影響，而東南亞的新廠，在地理位置上具備優勢，未來將可就近供應南半球品牌商的需求。

詹賀博指出，光隆未來將持續以成衣作為發展主軸，目標是 2026 年成衣營收比重將達到 70%，帶動營收成長；此外，戶外機能服飾成長也將進一步帶動毛利率、營業淨利率、淨利率的提升，因此，未來獲利的成長幅度可望進一步超越營收成長幅度，並為穩定的股利配發政策注入一劑強心針。

光隆 2023 年第二季營收 24.68 億元，毛利率 20.12%，季增 3.17 個百分點，年增 1.8 個百分點，創同期新高，稅後純益 2.54 億元，季增 1.67 倍，年減 13.6%，每股純益 1.87 元 ; 光隆 2023 年上半年營收 42.14 億元，毛利率 18.81%，上揚 2.64 個百分點，稅後純益 3.5 億元，每股純益 2.41 元。上半年光隆成衣營收比重已達 65%。