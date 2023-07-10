光隆成衣營收比重攀升到65% 有利整體毛利率與營益率表現

戶外機能服飾大廠光隆 (8916-TW) 統計 2023 年第二季成衣營收金額 16.99 億元，爲歷史同期新高，進一步推升上半年成衣營收達 27.4 億元，占總體營收比重也攀升至 65%，可望挹注光隆上半年整體毛利率與營益率，再登同期歷史新高。

光隆今 (10) 日公布 6 月營收 8.68 億元，月減 11.2%，年減 17.6%，主要是持續受到成衣主料供應商延長交期與客戶調整交期的影響；2023 年第二季營收 24.68 億元，季增 41.3%，年減 12.9%；2023 年上半年合併營收 42.14 億元，年減 14.7%。

光隆指出，光隆在去年成功轉型成衣後，成衣部門第 2 季營收以 16.99 億元，再創同期歷史新高，上半年營收 27.4 億元，僅次於去年，為歷史次高，營收比重第 2 季與上半年均達 65% 以上，而成衣部門為光隆三大核心事業的利潤率之首，隨成衣營收比重上升，有助拉升光隆上半年整體毛利率與營益率，再創同期歷史新高。

對於下半年，成衣在客戶對於市況看法謹慎下，營收表現偏弱，與去年估計減少 2 成以上，而目前正積極爭取國際標案訂單，若成功取得，減少幅度有望減半 ; 羽絨原料與家紡部門出貨動能將有起色，估優於上半年與去年。

光隆成衣海外擴產不受短期營收波動影響，正按照計劃持續進行，越南區預計擴增 10 條，以及第二產區的印尼新廠，也已動工興建，初期有 6 條新產線，以上均計劃於第 4 季投產，自有產線規模至年底將擴增至 80 條以上。