2024開春，這個家族最強-神盾家族大解密，會飆到哪？

今年一開年,台股就來個震撼教育。首週 4 個交易日就四連黑,指數還直接長黑摜破月線,到現在還站不回月線,大盤指數從 12 月 29 日收盤的 17930.81 點跌到週三盤中最低的 17479.86 點,跌了 2.5%,OTC 指數也跌了 3%。不過雖然台股一片慘綠,但是江山代有才人出,今年開春最強的神盾集團,在領頭羊 - 神盾 (6462-TW) 今年以來股價大漲 23.43% 的帶領下,旗下的安國 (8054-TW)、芯鼎(6695-TW)、安格(6684-TW) 漲幅也有 11.16%、16.23% 及 7.5%,相較於台股的跌幅,神盾集團是今年開年以來最強的集團。

那麼神盾集團勇冠三軍的密碼是什麼,大華國際投顧阮蕙慈指出,神盾集團在 IP 及 IC 設計布局甚深,今年效應正要積極顯現,在 AI PC 的 NPU 及硬體架構上將推完整的解決方案,包含 AI server、車用、智慧型產品、USB4 等領域的新產品,再結合集團子公司切入 ASIC 及 IP 發展,將會是今年電子產業中的黑馬。

例如神盾 (6462-TW) 是全球少數可提供指紋辨識晶片的 IC 設計,新開發的 P-Sensor 通過 Samsung 認證,今年 Samsung 從 S24 起的新手機及藍牙耳機產品將採用,dT oF 競爭對手退出,可望是 S24 的獨家供應;另外 Always on AI 晶片讓智慧型裝置待機時能夠更省電、喚醒螢幕時更有效率,符合 Microsoft HPD 的省電規範,大幅延長智慧型裝置的待機時間,將可應用在 AI 手機及 AI PC 上。

大華國際投顧阮蕙慈表示,安國 (8054-TW) 去年底花 7.15 億元入主團隊來自聯發科、擁有 ASIC 開發能力及自有 IP 的星河半導體,轉型如世芯及創意一樣擁有 IP 且能自行開發客製化 ASIC 的公司,正式切入 IC 服務產業;除此之外,安國持有 8000 張迅杰 (6243-TW)、8444 張鈺寶(3150-TW) 及 14041 張安格(6684-TW),3 家公司的轉投資貢獻可觀。

芯鼎 (6695-TW) 則擁有龐大的 IP,可用自有 IP 替車廠客製化影像處理晶片,將車用影像處理接受器如 ADAS Camera 等整合成車用影像 AI-SoC,在車用 ISP 為龍頭廠商,目前轉型為專攻車用影像的 IP 公司,已完成車用影像處理開發平台,產品已被韓系的現代及起亞汽車採用,近期也推出車用 AI 視覺駕駛監測系統 (DMS) 及數位座艙整合方案,未來營收除可認列 NRE 之外,量產也可拿到 IP 授權金,加上目前市值不到 70 億,是國內 IP 公司中市值最低的一家,未來比價空間相當大。

例外安格 (6684-TW) 主要產品是 HDMI、DisplayPort 與 Type c 整合 USB PD 的多媒體視訊轉換控制晶片及高速訊號處理晶片,同業為威鋒及譜瑞。去年購併展匯科技之後也推出適用於不同作業平台(Window/Mac OS/Linux) 的視訊轉換晶片,並看好 AI 高算力系統帶來高電力及高瓦數的充電需求開發出各種功率的 GaN 充電器的整合方案,小功率產品將在今年 1Q 量產,適用於 AI Server 的大瓦數 (600-1600W) 產品則將在下半年量產。

大華國際投顧阮蕙慈強調,另外迅杰 (6243-TW) 的 E-Marker 晶片及其快充晶片都已經取得 USB-IF 認證,小米、聯想及戴爾等大廠導入,成為小米供應鏈一員。小米近期除了小米 14 大熱賣,也要推小米汽車,未來業績也相當值得期待。

採訪來源: 大華國際投顧 阮蕙慈分析師

