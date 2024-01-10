光鋐四根漲停後，LED換誰衝？振發 廣寰科又漲停，還有誰能續強？

光鋐 (4956-TW) 四根漲停後，LED 族群還有哪些個股值得留意？低價量比較少的李洲 (3066-TW) 在 1/8 漲停站上 200 日線，今天又再攻上漲停，剛擺脫空頭循環來看，李洲仍算是低位階。佰鴻 (3031-TW) 今天大漲近 7%，還沒突破 5/31 的波段高點，跟光鋐比也算位階較低。華興 (6164-TW) 今天大漲超過 7% 突破 5/25 的大量高點，仍然有續強機會。立碁 (8111-TW) 還沒站上 4/20 的大量壓力，泰谷 (3339-TW) 則還沒突破盤整壓力區，鼎元 (2426-TW) 還在 200 日線盤整。

振發 (5426-TW) 已經連續兩天漲停，機殼股勤誠 (8210-TW) 連續轉強兩天但還沒突破盤整壓力區，迎廣 (6117-TW) 仍在月線上盤整也還沒創波段新高。廣寰科 (3287-TW) 今天第四根漲停板，另一檔同為網通的環天科 (3499-TW) 今天第二根漲停出量剛要突破壓力區，後面仍有續強機會。

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師

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