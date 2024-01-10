車用板廠敬鵬2023年營收167.49億元年減4% 今年樂觀復甦

車用 PCB 廠敬鵬 (2355-TW) 2023 年第三季營收回升到 44.21 億元的去年新高後，今 (10) 日公布最新營收資訊，2023 年 12 月營收 13.56 億元，月減 12.1%，年增 0.2%，第四季營收 43.43 億元，季減 1.77%，年減 6.47%，全年營收 167.49 億元，年減 4.74%。

敬鵬的 2023 年第四季營收與市場預期相符，同時敬鵬對 2024 年的訂單及出貨仍樂觀，總體產能利用率可望達到 90% 的水準，泰國廠也將持續擴充。

敬鵬目前有三大生產基地，台灣占生產的 54%、中國 37%，以及泰國占 9%，依敬鵬的產能估算，三大生產基地最高的單月產值可達到 18 億元，而以 2023 年單月最高營收的 9 月 15.26 億元來看，營運水準距離產能滿載仍有上攀的成長空間，同時，敬鵬對於第四季及明年的營運看法也偏向樂觀。

敬鵬認為，車用電子的長短料問題，在 2023 年上半年也大多解決了，目前的問題，主要集中在車輛的組裝部分，這個問題並在近期有改善，2024 年這問題可望獲得解決，也因此，敬鵬 2024 年的產能利用率有機會回升。

敬鵬 2023 年第三季稅後純益 3.6 億元，賺贏上半年的 2.04 億元，前三季稅後純益達 5.65 億元，每股純益 1.42 元。由於第三季汽車板出貨量大增，敬鵬也因此規劃在泰國新建二廠因應。

敬鵬 2023 年第三季營收 44.21 億元，毛利率 16.38%，季增 5.58 個百分點，年增 8.75 個百分點，稅後純益爲 3.6 億元，季增 1.21 倍，年增 74.72%，每股純益爲 0.91 元。

敬鵬 2023 年前三季營收爲 124.06 億元，毛利率 12.15%，年增 5.58 個百分點，稅後純益 5.65 億元，年增 71.82%，每股純益 1.42 元。就產品應用別來看，汽車板占營收的比重高達 80%。

敬鵬台灣、中國大陸以及泰國三大基地中，未來會在泰國加快生產產能布局，目標讓泰國廠先轉虧為盈。同時，敬鵬指出，先前疫情解封，台灣敬鵬已對泰國廠完成 3 億泰銖的現金增資，在人員進出便利性增加後，並依需求對泰國廠的產能加以擴充。

但敬鵬針對未來市場的競爭力評估指出，以泰國廠在現有製程的擴充投資，對於總產能的挹注能量並不大，最新則規劃再對泰國廠現增 12 億泰銖，並開始進行新建新廠的規劃 。整體敬鵬而言，敬鵬預估在泰國廠的生產量能放大後，加上由移轉高附加價值訂單赴泰生產，將有助泰國廠的獲利能力大幅改善。