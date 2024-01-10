〈CES 2024〉聯發科強攻Wi-Fi 7 首批認證產品亮相

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (10) 日公布首批獲得完整 Wi-Fi 7 認證的產品，推出 Filogic Wi-Fi 7 晶片組，能整合進家用閘道器、mesh 路由器、電視、串流裝置、智慧手機、平板電腦、筆電等裝置，為消費者和企業提供高速、穩定且長時連線的體驗。

聯發科指出，在人們日益依賴 AI 提升生活品質和工作效率的時代，快速、可靠的連線性能才能滿足最新 AI 工具的網路配套需求。

聯發科副總經理許皓鈞表示，公司作為技術領先者，除了開發符合標準的產品，更積極及策略性地參與制定推動 Wi-Fi 產業發展的新標準。最新公布一系列獲得 Wi-Fi 7 認證的解決方案，能為 Wi-Fi 聯盟提供無線路由器與終端裝置認證測試平台，期能大幅優化製造商的產品認證流程。

Wi-Fi 聯盟總裁兼首席執行官 Kevin Robinson 表示，過去二十年，聯發科積極與 Wi-Fi 聯盟團隊合作進行其產品認證工作，並成功將互通性強、性能可靠的晶片解決方案推向市場。很榮幸將聯發科加入 Wi-Fi 7 認證互通性測試平台。此舉將促進高品質 Wi-Fi 7 裝置上市，確保使用者在家庭及辦公環境都能享受最優質的體驗。

本次參展的 Wi-Fi 7 認證產品充分體現聯發科技對無線連網技術的大力投入，也呈現出聯發科技 Filogic 系列 Wi-Fi 平台從旗艦到主流市場的全方位布局。

聯發科技 Filogic 完整的產品線不僅豐富了終端產品生態系，還加速產品的上市進程，進一步拓展聯發科技 Filogic 技術在消費電子、寬頻網通、企業以及汽車科技四大領域的影響力。

聯發科技與 Wi-Fi 聯盟在提供認證測試平台方面緊密合作，並推出充分體現 Wi-Fi 7 標準技術優勢的 Filogic 880、Filogic 860、Filogic 380、Filogic 360 晶片組，將助力華碩、BUFFALO、海信視像、聯想、Lumen、TCL、TP-Link 等製造商夥伴推出廣泛支持 Wi-Fi 7 技術的各類裝置。預計眾多 Wi-Fi 7 新品將於今年上市，更多裝置將獲得認證，加入不斷成長的 Wi-Fi 7 生態系。

華碩總經理張仰光表示，公司一直以來我們與聯發科緊密合作，為諸多產品帶來最優質的連線體驗。透過整合聯發科領先業界的 Wi-Fi 7 解決方案，我們將為全球用戶帶來空前的優異使用體驗。

BUFFALO 董事田村信弘先生表示，作為日本網通產品和服務的長期提供商，我們非常需要迅速將最新的 Wi-Fi 技術整合到我們的產品。 得益於聯發科卓越的技術和堅實的支持體系，我們將推出一款 Wi-Fi 7 認證的新產品，為我們的客戶提供高品質的無線連網。

Lumen 大眾市場營銷事業總裁 Maxine Moreau 表示，與聯發科在 Filogic Wi-Fi 7 技術上的合作，得以率先為我們 Quantum Fiber 寬頻服務的客戶提供自主開發的 Wi-Fi 7 裝置，以滿足消費應用所需要的高速、穩定、長效的 Wi-Fi 連線需求。聯發科技術為我們的 Wi-Fi 7 裝置提供卓越品質，將 Wi-Fi 創新推向新的高度。

TCL 泛智屏 BU 副總經理陳展園表示，TCL 電視堅持以先進技術為使用者提供卓越體驗。TCL 電視整合聯發科技 Wi-Fi 7 技術，可提供更高的網路傳輸量、更低延遲以及更穩定的性能，帶來高品質的串流影音顯示效果，並滿足使用者的多樣性需求。

TP-Link 國際產品總裁李平基表示，聯發科大力投入 Wi-Fi 7 技術，有助於確保產品的高互通性和穩定性。TP-Link 是聯發科技長期的合作夥伴，過去一年雙方在 Wi-Fi 7 技術的合作上取得了重要進展，TP-Link 產品將提供更快的連網速率和更強的抗干擾性，為使用者帶來更強大的 Wi-Fi 7 連線體驗。