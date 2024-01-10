〈CES 2024〉MIH攜手BlackBerry IVY 合作新一代電動車連網服務

MIH 開放電動車聯盟（MIH Consortium）在 CES 2024 宣布，攜手 BlackBerry IVY，聯盟提出的電動車（EV）參考設計，包括為共享服務而設計的 Project X 以及後續的乘用車和商用車，將採用 BlackBerry IVY 平台，這也是雙方基於先前與 BlackBerry QNX 夥伴關係再進一步合作。

MIH 表示，車輛的數位座艙整合 BlackBerry IVY 將為 MIH 的車輛設計提供多樣且豐富的應用程式，可即時監控車輛的健康狀態和性能，為車隊營運商和駕駛員提供直觀的分析資訊，以有效管理運營，提高駕駛安全，降低商業風險，並優化資產利用率。

MIH 聯盟執行長鄭顯聰指出，與 BlackBerry IVY 的將提升 MIH 動車平台的規模及能力，加速 EV 和移動產業的開發和創新。借助 BlackBerry IVY 中介軟體基礎，能夠提供優異的人工智慧（AI）車隊管理分析能力，相較於傳統 Telematics 數據，更能有效提高車隊運營的效率。

BlackBerry 資深副總裁暨 IVY 平台總經理 Vito Giallorenzo 表示，雙方合作從透過核心的 QNX 解決方案為其提供基礎軟體支援，現在則進一步利用 IVY 平台來強化 MIH 連網服務生態系統，期盼與 MIH 聯盟及其生態系統合作，為 MIH 平台及更廣泛的電動車和移動產業帶來更豐富的服務內容。

在 CES 2024 上，MIH 與 BlackBerry IVY 共同展示 BlackBerry IVY 平台與 MIH 智慧物流解決方案的整合成果，包括車輛健康監控、續航 / 電量狀態（State of Charge，SOC）/ 電池健康狀態（State of Health，SOH）預估、駕駛評分、車輛安全分析，目標協助物流業者及移動服務業者提高營運效率，並順利邁向電動車時代。