美股重點新聞摘要2024年01月10日

今日操盤前瞻

美國 EIA 能源展望月報

世銀：2024 年全球經濟成長率估 2.4% 恐淪 30 年最糟五年紀錄

世界銀行周二 (9 日) 發布「全球經濟展望」(Global Economic Prospects) 報告，預估 2024 年全球國內生產毛額 (GDP) 成長 2.4%，連續第三年趨緩。世銀並補充，受到 Covid-19 疫情、俄烏戰爭、通膨和利率飆升的影響，2020 年代前半段恐寫下 30 年來最糟的五年表現。閱讀全文...

法國央行總裁：通膨前景若達標 ECB 今年就會降息

法國央行總裁、歐洲央行 (ECB) 管理委員會成員之一的戴加祐 (Francois Villeroy de Galhau) 周二 (9 日) 表示，一旦看到通膨前景出現符合 2% 目標的證據，ECB 今年將會降息。閱讀全文...

烏龍一場！美 SEC 帳號遭駭 謊稱比特幣 ETF 已獲批准

美國證券交易委員會 (SEC) 週二 (9 日) 否認已批准比特幣現貨 ETF，此前官方 X 帳號遭駭客入侵，謊稱比特幣 ETF 已獲批准。閱讀全文...

特斯拉去年美國市占率達 4.2% 超越福斯、速霸陸和 BMW

Cox Automotive 指出，特斯拉 (TSLA-US) 不僅主導美國電動車市場，在美國整體汽車市場也取得重大進展，如今市占率已超越福斯 (Volkswagen)、速霸陸 (Subaru) 以及 BMW。閱讀全文...