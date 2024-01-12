台股可望更好！定期定額這樣做 贏戰大趨勢

台股 2023 年表現風光，全年漲幅高達 26.8%，令人驚豔，展望未來，台股有機會再創新高嗎？專家認為，在 AI 新科技浪潮、企業獲利築底向上、降息有利消費性支出增加等利多因素之下，將激勵台股再攀升，建議投資人可以藉由日日扣、週週扣的定期定額方式，參與台股未來投資契機，同時也能夠增加勝率。

三大利多加持 台股高點可期

升息循環之下，雖然壓抑股市表現，不過，受惠於 AI 狂潮，2023 年台股表現依然出色，全年上漲 26.8%，亞洲股市中，漲幅僅次於日本，優於韓國、新加坡、上海、深圳、香港等地。

進入 2024 年，台股漲勢能否延續，成為投資人關注焦點。日盛投信國內投資研究部主管暨日盛上選基金經理人陳思銘從三面向分析，認為台股仍有高點可期！

一是企業獲利可望築底向上：台灣上市櫃公司獲利雖然連續兩年呈現衰退，從 2021 年的 4.3 兆元，2022 年、2023 年分別降至 3.9 兆元、近 3 兆元。不過，預期 2023 年已築底，2024 年將走出衰退陰霾，企業獲利回到成長軌道，進入上升循環的第一年，未來 3~4 年企業獲利成長可期，將帶動台股攀升。

二是 AI 新科技持續引領風潮：儘管 2023 年 AI 概念股漲幅已高，然而，全球 AI 熱潮依然高燒不退，加上台灣擁有全球獨有的 AI 產業供應鏈優勢，預估今年台廠 AI 晶片出貨量將比去年成長逾一倍以上，成長力道相當強勁，故今年第二季 AI 概念股有機會像 2023 年漲勢再攻一波。

值得留意的是，去年表現亮眼的族群主要以 Nvidia、AMD 等 AI 受惠股為主，今年隨著 Google、Meta 等國際大型雲端服務供應商 (CSP)，以及特斯拉等公司開始自行研發特殊應用晶片，台廠相關供應鏈表現值得期待。

三是升息已近尾聲：隨著通膨滑落，升息循環邁入尾聲，美國聯準會 (Fed) 今年甚至有可能轉為降息。進入降息循環之後，通膨有所壓縮之下，消費者可支配所得將增加，帶動手機、筆電、電視等消費支出提高。由於台灣為硬體製造大國，預期今年下半年隨著消費性電子出貨暢旺，國內下游硬體大廠獲利有機會蒸蒸日上，進而帶動台股表現。

此外，根據歷史經驗，1989 年~ 2018 年期間，總共 6 次升息循環，從 Fed 停止升息到第一次降息這段期間，台股上漲機率近 70%，平均漲幅約 5.3%，顯見現階段是介入台股不錯的時機點。

台股基金表現優異 績效跑贏大盤

台股大盤去年漲幅超過 20%，不過，主動式的台股基金表現更優！根據理柏資訊顯示，全台台股基金 2023 年平均報酬率高達 46.4%，遠比大盤高出 19.6%，相當亮麗，也優於台股 ETF。不僅短期績效優，中長期來看，台股基金也遠勝大盤。

其中，日盛投信的台股系列基金績效更是優異，以去年為例，截至 12 月 31 日，「日盛 MIT 主流基金」、「日盛上選基金 A」等兩檔基金報酬率超過 90%，「日盛新台商基金」報酬率甚至翻倍，超過 103%，遠比台股基金平均 46.4% 的報酬率，高出 1 倍以上。

日盛台股系列基金績效亮眼，陳思銘歸功於堅實、經驗豐富的投資團隊操盤、以及運用大數據分析，他說，日盛台股團隊超過 10 人，操盤主要以基本面為主，而且勤加拜訪公司，可以即時掌握公司動態；同時也運用大數據分析，預測未來企業獲利能力及成長幅度。

舉例來說，2022 年升息循環下，已預測到 2023 年手機、電視等消費性電子需求恐將呈現衰退現象，選股時便盡量避開相關族群；又如 2023 年年初 ChatGPT 開始爆紅之際，資金已開始大量布局 AI 相關供應鏈，也因此，日盛投信的台股基金去年績效特別優異。

採用進階版定期定額 投資勝率更高

雖然升息已近尾聲，不過，現階段利率仍處於高原期，等待利率政策反轉之際，市場不確定性仍高，一般投資人若沒有堅強的研究團隊奧援，會相對辛苦，投資難度也會較高。陳思銘認為，投資人不妨布局台股主動型基金，可以聰明選股，輕鬆掌握台股投資契機。

不過，即使是買基金，投資人也常常追高殺低，陳思銘建議，可以定期定額的紀律投資方式克服心魔，就算是高點進場，長期下來，也能有滿意的報酬率。例如 2020 年 3 月新冠肺炎大爆發，股市大崩盤，若從股災之前的 2 月開始定期定額，至 2023 年底累計報酬率可達 78%。又如過去近 20 年來，若能夠每個月定期定額 1 萬元投資台灣加權指數，共投入本金 242 萬元，財富可累積至 770 萬元，報酬率超過 220%，十分可觀。

此外，2000 年以來，台股上漲時間多過修正時間，平均波段上漲時間約 25 個月，平均漲幅 50.1%；平均利空修正時間約 9 個月，平均修正幅度 - 28.0%。由於台股中長期趨勢向上，為了提高投資勝率，陳思銘認為，進階版的定期定額扣款方式是不錯的方式，例如日盛投信的日日扣及週週扣，讓投資人可以透過密集的扣款方式，不會漏接任何行情。

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