〈CES 2024〉開展前夕 宏碁再推AI PC 系列新品

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 在美國消費性電子展 (CES)2024 開展前夕，再度推出一系列 AI PC 新產品，包含輕薄筆電 Swift 系列、強調碳中和的 Aspire Vero 16，以及 Acer Aspire Go 系列等。
宏碁今 (8) 日宣布擴大 Swift 輕薄筆電系列產品線，Swift Go 16、Swift Go 14 以及 Swift X 14 等三款全新升級的 Acer Swift 筆記型電腦，全面搭載全新 Intel Core Ultra 處理器，並配備 Intel 首款 NPU 整合 AI 加速能力，提供強大的處理效能和 AI 支援技術，並以直觀的功能進一步提升筆電的可用性，滿足多種需求。
宏碁筆記型電腦產品事業總處長林恭正表示，繼上個月推出首款搭載 Intel Core Ultra 筆電產品後，持續擴大 Swift 系列產品陣容，期待能透過高階筆電及 AI 技術，讓更多使用者能體驗高效的產品。
英特爾資深副總裁暨客戶端事業群總經理 Jim Johnson 指出，Acer Swift Go 和 Acer Swift X 14 為 AI PC 進入市場的典範，採用 Intel Core Ultra 處理器並支援全新 NPU，將 AI 科技實現於客戶端。
除了 Swift 系列產品外，宏碁也發表全新 AI PC Aspire Vero 16，搭載最新 Intel Core Ultra 7 處理器和 Intel AI Boost 技術，且將產品整體生命週期中的碳足跡降至最低；Aspire Vero 16 不僅為 Intel Evo Edition 筆電，於機殼上提升消費後回收 (PCR) 塑料的使用比例，更達到 2021 年機型的兩倍。
宏碁同步推出全新 Acer Aspire Go 系列筆電，提供 15.6 吋和 14 吋兩款機型，配備 WUXGA 顯示器、超窄邊框設計、最高達 16 GB 的記憶體、1 TB SSD 儲存空間，以及一系列的必備功能，大幅提升使用者體驗。
其中，Acer Aspire Go 14 最高可搭載 Intel Core i3 N 系列處理器或 AMD RyzenTM 7000 系列處理器，能滿足流暢的多工處理需求，並提升生產力。