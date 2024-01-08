〈CES 2024〉開展前夕 宏碁再推AI PC 系列新品

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 在美國消費性電子展 (CES)2024 開展前夕，再度推出一系列 AI PC 新產品，包含輕薄筆電 Swift 系列、強調碳中和的 Aspire Vero 16，以及 Acer Aspire Go 系列等。

宏碁今 (8) 日宣布擴大 Swift 輕薄筆電系列產品線，Swift Go 16、Swift Go 14 以及 Swift X 14 等三款全新升級的 Acer Swift 筆記型電腦，全面搭載全新 Intel Core Ultra 處理器，並配備 Intel 首款 NPU 整合 AI 加速能力，提供強大的處理效能和 AI 支援技術，並以直觀的功能進一步提升筆電的可用性，滿足多種需求。

宏碁 Swift Go 14。(圖: 宏碁提供)

宏碁筆記型電腦產品事業總處長林恭正表示，繼上個月推出首款搭載 Intel Core Ultra 筆電產品後，持續擴大 Swift 系列產品陣容，期待能透過高階筆電及 AI 技術，讓更多使用者能體驗高效的產品。

英特爾資深副總裁暨客戶端事業群總經理 Jim Johnson 指出，Acer Swift Go 和 Acer Swift X 14 為 AI PC 進入市場的典範，採用 Intel Core Ultra 處理器並支援全新 NPU，將 AI 科技實現於客戶端。

除了 Swift 系列產品外，宏碁也發表全新 AI PC Aspire Vero 16，搭載最新 Intel Core Ultra 7 處理器和 Intel AI Boost 技術，且將產品整體生命週期中的碳足跡降至最低；Aspire Vero 16 不僅為 Intel Evo Edition 筆電，於機殼上提升消費後回收 (PCR) 塑料的使用比例，更達到 2021 年機型的兩倍。

宏碁 Aspire Vero 16。(圖: 宏碁提供)

宏碁同步推出全新 Acer Aspire Go 系列筆電，提供 15.6 吋和 14 吋兩款機型，配備 WUXGA 顯示器、超窄邊框設計、最高達 16 GB 的記憶體、1 TB SSD 儲存空間，以及一系列的必備功能，大幅提升使用者體驗。

其中，Acer Aspire Go 14 最高可搭載 Intel Core i3 N 系列處理器或 AMD RyzenTM 7000 系列處理器，能滿足流暢的多工處理需求，並提升生產力。