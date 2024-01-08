席勒CAPE本益比策略助陣 類全委保單2023搭上美股行情順風車

根據 Bloomberg 資料統計顯示，2023 年美國席勒指數報酬率為 27.24%，優於美股標普 500 指數的 24.58% 和道瓊指數的 14%。據了解，目前國內採用席勒 CAPE 本益比模型的金融商品，以安達人壽推出的類全委帳戶保單為主，委由中國信託、復華及台新等三大投信專戶操作，其中，大師策略管理投資帳戶表現最佳，2023 年績效高達 23.71%。

2023 年美股漲聲響起，四大指數強勁表現打破市場眼鏡，尤其去年第四季在財報旺季激勵下，最終道瓊指數和標普 500 指數在去年度分別上漲 14% 和 24%，來到歷史新高附近，美股投資人獲利滿滿。

對於想布局美股又不知道如何下手的投資人，可以借助貝爾經濟學家得主席勒 (Robert Shiller) 所提出的策略來做佈局。由席勒所提出的 CAPE 本益比研究理論，是一種本益比的進階版本，納入景氣循環週期中不同時期的變化，以考量經濟波動跟周期的影響性，提供了更客觀的視角，且主要用來分析整個股票市場指數。

安達人壽推出的類全委帳戶保單商品透過 CAPE 本益比的研究理論，找出被低估且未來有潛力的資產業來布局，同時設計風險管控機制，可視市場情勢將部分市場調降至零持股，例如 2020 年疫情爆發，市場波動高便先出場，再視 CAPE 本益比變化伺機進場優異的標的。

安達相關投資帳戶目前主要投資美國，或是美國及歐洲，以 2023 年績效來看，大師策略管理投資帳戶高達 23.71%，美歐動態策略價值投資組合也有近 2 成的報酬，另外，美國價值戰略平衡投資帳戶、戰略贏家價值投資組合、美歐戰略價值投資組合績效均有雙位數。

從歷史經驗來看，美國股市長線走升趨勢穩定，近年除了 2022 年受到聯準會升息影響，出現較明顯且時間較長的下跌，其餘年份不僅大多能繳出正報酬，甚至還超越其他市場表現，因此美股長期投資勝率大。

展望今年，安達人壽認為，雖然美股開年出現拉回修正，不過未來仍有降息預期及第四季美國大選行情等利多，有助於接下來的表現，建議投資人不妨利用定期投入資金的方式來做到分散風險成本，同時又能參與市場向上動能。