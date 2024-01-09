〈紐約匯市〉投資人等待關鍵通膨數據 尋找Fed政策線索 DXY小跌

隨著投資人繼續消化上周好壞參半的經濟數據，美元兌歐元和日元周一 (8 日) 下跌，與此同時，投資人正在等待關鍵通膨數據出爐，尋找聯準會 (Fed) 何時開始降息的相關線索。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小跌 0.15%，至 102.26。DXY 上周漲 1%，創六個月來最大升幅。

上周數據顯示，美國 12 月非農就業新增 21.6 萬人，高於路透訪調經濟學家的預測，平均工資成長 0.4%，同樣高於預期。不過，周五的另一份數據顯示美國 12 月服務業活動大幅放緩，就業指標更降至三年半來最低，消息在周五帶動美元由升轉貶。

Monex USA 外匯交易員 Helen Given 表示：「上周五的非農就業數據好壞參半，整體數據肯定表現良好，但其中也有許多項目凸顯出就業市場的疲軟態勢。」她認為美國招聘步伐肯定會放緩。

即將在周四 (11 日) 發布的 12 月消費者物價通膨報告，是本周備受關注的主要經濟數據之一。市場預估美國 12 月通膨率將月增 0.2%，年增 3.2%。

另外，紐約聯準銀行今發布報告顯示，美國消費者的短期通膨預期在 12 月降至近三年來最低水平

聯邦基金期貨交易員正在消化 Fed 從 3 月開始降息的預期，但機率已較前一周明顯下滑。芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具顯示，交易員現在認為 3 月降息的機率為 64%，低於一周前的 89%。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周一表示，即使經濟整體風險已在物價上漲和就業放緩帶來的風險之間達到平衡，考量到通膨仍高於央行目標，他傾向於讓貨幣政策保持緊縮。

歐元小漲 0.13% 至 1.0953 美元，日元升 0.25% 至 144.16 日元兌 1 美元。

市場預期，日本銀行 (央行) 將在今年解除實施多年的負利率政策，不過，上周能登半島遭受 7.6 級強震侵襲後，升息時間也可能因此延後。NatWest Markets 全球經濟和市場策略主管 John Briggs 便表示，地震帶來的衝擊可能會打消對日銀在本月稍晚調整政策的臆測。

加密貨幣方面，比特幣勁揚逾 6% 至 46,918.5 美元，盤中一度漲破 47,000 美元關卡，至 2022 年 4 月以來最高。美國證券交易委員會 (SEC) 即將就是否批准比特幣現貨 ETF 的發行計畫做出決定。

截至台灣時間周二 (9 日) 約 6:00 價格: