Fed調查：12月全球供應鏈壓力下降 但可能只是暴風雨前的寧靜

紐約聯邦準備銀行周五 (5 日) 表示，上個月的全球供應鏈壓力有所下降，但可能只是暴風雨前的寧靜。

根據紐約聯準銀，全球供應鏈壓力指數 (Global Supply Chain Pressure Index, GSCPI) 在去年 12 月報 - 0.15，11 月則上修為 0.13。指數為負，代表供應鏈壓力低於正常水準，對通膨壓力的推升力量也降低。

全球供應鏈壓力指數，來源: NY Fed

紐約聯準銀未說明讓供應鏈壓力下降的原因。12 月讀數也是從 2023 年 2 月迄今，扣除 11 月以外首次回歸負值。

供應鏈壓力是經常被提及的通膨壓力源，像是 Covid-19 疫情剛爆發時，貨物運輸中斷導致的物價飆漲。紐約聯準銀統計的這項指數，曾在 2021 年 12 月登上 4.33 的歷史高點，之後穩定下滑，同一時間所追蹤的物價上漲壓力也跟著減緩，如今讓美國聯準會 (Fed) 幾乎確定已經結束升息，並考慮降息。

但 Fed 官員也留意到，供應鏈對通膨降溫提供的支持，可能已經結束。根據本周三公布的 Fed 12 月會議紀錄，「數名與會官員評估認為，供應鏈和勞動力供給的復原過程，大致已經完成，因此若要看到通膨降溫持續取得進展，主要可能得靠產品和勞動力需求的進一步下滑，而限制性貨幣政策仍扮演重要角色。」

在會議紀錄中，Fed 官員也把供應鏈問題列為未來有上升風險的項目之一，表示「供應鏈改善時期過後，核心商品價格有反彈的可能性」。

由於國際商船為了避免在紅海遇襲，紛紛繞行非洲，可能墊高成本並拖延送貨時間。提高了通膨升溫的風險。丹麥航運巨擘馬士基 (Maersk) 周五就宣布，所有預定行經紅海的船隻已經改道，將繞行非洲好望角。

白宮經濟顧問委員會 (CEA) 主席 Jared Bernstien 周五向記者說，美國將持續與盟友聯繫，以研判物價和供應鏈受到的任何影響，但他也說，迄今的問題對能源價格影響有限。

而在地緣政治以外，或許有其他讓供應鏈壓力蠢蠢欲動的因素。

摩根大通分析師 Bruce Kasman 和 Nora Szentivanyi 周四說：「供應鏈壓力指數去年大幅下滑後，最近幾個月已有所翻轉，空運和船運費用明顯上漲。除此之外，隨著全球工廠產量在去年下半年恢復成長，全球製造業一整年萎縮帶來的通膨減緩 (disinflationary) 能量，似乎也將減弱。」