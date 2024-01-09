美國防長住院了 總統不知情 拜登震驚憤怒

美國國防部長奧斯汀 1 月 1 日開始住院，無法履職，而白宮和國會竟然被蒙在鼓裡，許多國防部高階官員也是幾天後才知情，總統拜登據傳對此感到震驚憤怒。

美國國防部周日（7 日）才首度公布奧斯汀入院的細節，稱他於去年 12 月 22 日接受手術，一天後出院，今年 1 月 1 日突然感到劇烈疼痛，隨後被送進加護病房。

不過，國防部在病情等關鍵訊息方面仍語焉不詳。據美媒爆料，副防長希克斯 2 日開始履行奧斯汀部分職時，她都未被告知奧斯汀住院了。

美媒指出，國防部延遲公布奧斯汀住院的消息，打破了五角大廈的慣例。奧斯汀既是拜登內閣最關鍵的成員之一，也是軍方文職領導人。

美國 CNN 指出，美軍指揮鏈由兩部分組成：一是「行政指揮鏈」，即軍政系統或領導管理體制；二是「作戰指揮鏈」，即作戰指揮體制，兩條指揮鏈均以總統和國防部長為最高層級。

美國廣播公司（ABC）援引美國官員的話稱，拜登對未在第一時間得知奧斯汀住院的消息感到震怒，白宮將調查披露奧斯汀醫療狀況的「不尋常方式」，「有人可能會因此丟官」。

不過，據美國 Politico 報導，由於烏克蘭戰爭和以哈戰爭仍未落幕，且大選年中途換將的難度很大，目前奧斯汀的職位看來仍安全。

《華盛頓郵報》援引不具名官員的話稱，拜登與奧斯汀的關係密切，奧斯汀擔任駐伊拉克美軍最高指揮官時，拜登已故長子曾在他手下擔任軍事律師。

白宮已經公開力挺奧斯汀，一名官員在周日 7 說，「拜登完全信任奧斯汀」、「盼望他回到五角大廈」。