美股開年走跌 只因去年底漲太多

如果 2023 年底是股市盛宴，那麼 2024 年開年感覺像是盛宴過後的宿醉。

《巴隆周刊》報導指出，科技「七巨頭」在 2023 年大部分時間領漲美股。但上周以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌 3.25%。在分析師多次調降蘋果 (AAPL-US) 股票評級後，蘋果上周下跌 5.9%，在「七巨頭」中表現最差。

標普 500 指數上周下跌 1.5%，道瓊工業指數下跌 0.6%，兩者都結束了連續 9 周的上漲走勢。

上周五 (5 日) 公布非農就業數據後，10 年期美國國債殖利率突破 4%。乍看之下，去年 12 月的就業數據非常強勁，當月新增 21.6 萬個就業崗位，高於市場預計的 17.3 萬個，失業率也穩定在 3.7%。

《巴隆周刊》表示，在表象之下，去年 10 月和 11 月的就業成長合計減少了 7.1 萬人，這個混雜的訊息令市場搖擺不定，無法決定這意味著聯準會將在更長時間內維持利率不變以抑制經濟過熱，還是打算在經濟實現軟著陸、勞動市場的小「裂痕」沒有變大之前降息。

投資人可能會因為這種不確定性不願在今年前幾周有任何大動作。R.F. Lafferty & Co. 資深技術分析師奧特曼 (Guy Ortmann) 在研報中寫道：「技術圖表或數據中沒有任何跡象顯示市場調整已經結束，保持謹慎仍是最重要的，因為市場可能會繼續下跌。」

但年初的疲軟表現並不意味著全年都會有疲軟表現。自 1928 年以來，標普 500 指數新年前 4 個交易日都下跌的情況只發生過兩次，而上周並未出現；而且在近兩年裡，該指數最終全年都上漲。

財報季將於周五 (12 日) 拉開序幕，屆時大型銀行、航空公司和醫療保健公司將陸續公布財報，這可能會決定股市是否將繼續下跌。CEO 們對 2024 年前景的看法可能比去年第 4 季的財務數據更重要，尤其是在市場預計 2024 年企業獲利將成長 11.6% 的情況下。