渣打符銘財：外銷訂單轉正受惠低基期 示警科技訂單下滑隱憂

台灣 11 月外銷訂單 506.3 億美元，月減 4.2%、年增 1%，結束連續 14 個月負成長。渣打銀行東北亞區高級經濟師符銘財指出，主要受惠低基期效應，預計正成長會延續到 2024 年初，不過，科技訂單較前月下跌 6.1%，從 10 月的月增 7% 扭轉，這也證明了先前的擔憂，若以外銷國家來看，前景可說是喜憂參半。

符銘財表示，台灣 11 月外銷訂單較去年同期成長 1%，比之前市場預估則成長了 5.2%，也比我們之前預期成長 3.9% 來得低，但卻是自 2022 年 8 月以來首次由負轉正，外銷訂單與前月相比下跌 4.2%，因此低基期在一定程度上有助於年成長。

符銘財進一步示警，年底全球消費電子產品需求，儘管有復甦的跡象，但今年最後一筆急單，除了節慶銷售訂單外，無法確定是否有提振市場情緒的作用。

至於電子產品 (包括半導體 IC 晶片) 的海外訂單，與上個月相比下跌 5.4%，在此之前，9 月和 10 月的月增幅均超過 9% ，反映了美國對中國實施額外人工智慧晶片出口管制措施的結果。

此外，海外資訊與通信科技訂單單月衰退 7.4%，而 9 月和 10 月訂單分別成長 34.9% 和 6.4%，顯示筆電與電腦以及其他行動裝置的需求僅呈現微復甦，儘管在低基期的助攻下，整體資訊與通信科技訂單較去年同期成長 10%，這也是自 2023 年 2 月以來的第一次。

符銘財表示，海外科技訂單占 2023 年 11 月外銷訂單總額的 66%，預期低基期將繼續支持年成長反彈至 2024 年初。

觀察主要訂單來源，日本方面單月下跌 13.7%、年減 29%，美國單月也下跌 4%、年減 2.4%。然而，11 月中國與香港訂單單月成長 3.1%、年增 8.8% (即連續兩個月呈現正成長)，歐洲訂單單月成長 7.2%，但較去年同期仍下跌 21.1%。

整體而言，從地區、國家細分來看，前景喜憂參半，儘管來自中國與香港的訂單表現相對較好，而來自日本和歐洲的海外訂單則繼續疲軟。另一方面，海外訂單數據顯示，美國在 2023 年第二季末開始走強的趨勢在年末最後兩個月似乎後繼無力。

符銘財認為，外銷訂單數據證實低基期是持續支持年成長反彈的因素之一，尤其是台灣科技產業，到 2024 年，這對以科技為主、依賴貿易的台灣經濟來說是有利的。