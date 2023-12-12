〈渣打經濟展望〉估美明年降息2次共4碼 台灣及亞洲各央行不致立即跟進

渣打銀行今 (12) 日舉辦 2024 經濟展望說明會，東北亞高級經濟分析師符銘財認為，美國不會再有進一步升息的動作，明年下半年有望啟動降息，預估將有 2 次，共 4 碼 (100 個基點) 的空間，屆時台美利差將會縮短，而台灣及亞洲各央行應不至於立即跟進降息。

展望明年，符銘財指出，強勢美元時代應該已經結束了，美元指數 115 應該是一個波段高點，不過，美元相對其他幣別仍占有很大的優勢，若市場出現個別風險事件，當胃納量開始緊縮，以慣性來說，資金就回流到美元。

符銘財解釋，主要因美國資產負債表過去十年有非常大的擴張，即便現在開始在縮表，但仍非常龐大，因而影響到全世界的流動性，這些資金會在境外尋找投資標的，一旦出現風險事件時，贖回的過程就會造就美元的強勢。

根據彭博觀察 Fed、英國、澳洲、加拿大央行的降息幅度，基本上對美元的利差可望縮減。先前美元之所以維持高水準，主要因日元弱勢，由於日銀態度曖昧，遲遲無法決定負利率是否退場，不過，市場已經開始有聲音，明年可能退場，屆時將會影響美元是否有另一個波段的修正。

對於明年日元兌美元匯率的走勢，符銘財認為，恐難出現像今年狂貶的走勢，預估將呈現逐季升值，第一至四季落在 145、140、135、130。不過，市場聚焦本周 Fed 決策會議及下周日本央行的貨幣政策，投資人關注日銀對於負利率政策的態度是否鬆動，如果完全沒有改變立場，那日元還有進一步貶值的可能，匯率變化還是很大。

展望 2024 年，符銘財指出，最大的變數還是中國大陸，很難判定情況會轉好，或像現在一樣低迷，儘管過去一個月，官方祭出許多振興政策，尤其是房地產方面，房地產對中國經濟的貢獻比汽車行業大太多了。近兩個月來，中國大陸出口有一定程度的改善，不過，中國是內需經濟導向，若續呈低迷，13 億人口不消費，光靠出口好轉也難助經濟情況改善。