〈CES 2024〉群聯首推7奈米PCIe 5.0控制晶片 搶PC升級商機

NAND 控制晶片大廠群聯 (8299-TW) 今 (8) 日在 CES 展推出全球首款 PCIe 5.0 DRAM-Less Client SSD 控制晶片 E31T，採用 7 奈米製程，效能最高可達到 14GB/s，進軍 PC OEM 以及 Mainstream SSD 市場。

群聯總經理馬中迅表示，PS5031-E31T 是全球首款搭載 7 奈米的 PCIe 5.0 DRAM-Less 4CH client SSD 控制晶片，在目前 3600MT/s 的 NAND 世代下，E31T SSD 效能可達到 10.8GB/s，最高容量將達到 8TB。

未來待 4800MT/s 的新世代 NAND 發布後，E31T SSD 的極速更將提升至 14GB/s，推升 PCIe 5.0 DRAM-Less SSD 效能至全新的境界。

群聯除了 PCIe 5.0 DRAM-Less SSD 控制晶片 E31T 外，也在今年 CES 展出三款新品，包括 PCIe 5.0 SSD 旗艦控制晶片 PS5026-E26、專為遊戲主機打造的低功耗方案 PCIe 4.0 DRAM-Less SSD PS5027-E27T。

此外，群聯也推出 USB 4.0 PS2251-21 (U21)，成為全球首款單晶片 (SoC) 的原生 USB 4.0 控制晶片，最高效能將達到 4GB/s，將是內容創作者以及行動儲存應用的最佳儲存方案。