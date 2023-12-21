渣打加入新台幣優利活存大戰 年利率最高加碼至2%

年底向來為資金流動旺季，渣打銀行加入戰局，今 (21) 日推出「龍喜利拉」新台幣優利活存專案，年利率最高加碼至 2%，單一個人戶上限為 300 萬元，活動登錄期間即日起至 2024 年 2 月 20 日止。

渣打銀行說明，當月新台幣活存新資金達新台幣 80 萬元 (含) 以上，新資金享加碼年利率至 1.40%，新台幣 200 萬元 (含) 以上，則加碼至 1.60%。VISA 金融卡累計達滿額、完成 ACH 扣款、完成公共事業費用自動扣繳額外加碼 0.20%，全新合格優先理財貴賓額外加碼 0.2%。

合計下來，新台幣 80 萬元 (含) 以上專案年利率合計最高加碼至 1.80%；新台幣 200 萬元 (含) 以上加碼至 2.00%。

渣打銀行表示，「龍喜利拉」活動登錄期間從 2023 年 12 月 21 日起至 2024 年 2 月 20 日止。優惠計息期間從 2023 年 12 月 21 日起至 2024 年 3 月 20 日止。

針對優先理財貴賓條件，渣打銀行說明，自活動開始月份起算過去 6 個月非為渣打優先理財貴賓，於 2023 年 12 月 1 日起至 2024 年 2 月 20 日期間全新簽署加入渣打優先理財，於 2024 年 3 月 31 日維持渣打優先理財貴賓身份且往來資產餘額達等值新台幣 300 萬元 (含) 以上者，活動期間內符合加碼優惠之新資金可享額外全新合格優先理財貴賓加碼優惠年利率。

渣打銀行提醒，單一客戶承作金額上限為當月 300 萬元，非個人戶客戶承作金額上限為當月 1000 萬元，超過部分回歸該客戶所適用活期性存款帳戶之本行牌告利率，不適用本專案優惠加碼利率。

此外，若客戶持有台幣活存心幸福帳戶，無論客戶是否適用心幸福最高優惠年利率，客戶本專案的優惠加碼利率統一用與心幸福公告的最高優惠年利率差距作計算。