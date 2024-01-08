維田去年營收年減近17% 在手訂單逐步回穩

工業電腦大廠維田 (6570-TW) 今 (8) 日公布 2023 年 12 月營收 6592 萬元，月減 13.9%、年減 33.9%，去年營收 9.4 億元，年減近 17%。不過，維田認為，今年大環境景氣有機會較去年復甦，目前在手標準品訂單可望逐步穩定，大型專案詢問度也漸回溫。

維田第四季營收 2.11 億元，季減 6.6%、年減 28.6%，公司解釋，2023 年下半年大環境急起直下，終端需求持續疲軟、客戶下單態度保守，大型專案接單、出貨進度均較為延遲，12 月營收則受到歐美客戶年底長假影響，以及部分原物料原物料供應不足，部分訂單遞延至今年第一季出貨。

展望 2024 年，公司看好今年大環境景氣有機會較去年復甦，目前在手標準品訂單可望逐步穩定，大型專案詢問度也漸回溫，新品醫療護理站應用專案已於去年底交付客戶試機，待客戶後確認規格後即可展開取證工作，今年內有機會導入量產，為營運添新動能。

而全球再生能源議題持續發酵，維田去年開始積極布局充電樁 HMI、能源管理、能源監控等新產品，協同客戶規劃能源監控專案解決方案，依照不同應用與需求規劃產品，今年可望出貨穩定。

此外，維田看好東歐、北歐、東南亞、印度等地產業發展，今年將持續加強海外布局力道，並首度前往印度參展，也將持續招募研發人才，發展大數據和 AI 技術等智慧製造範疇新產品，為未來公司長期發展奠定完善基礎。