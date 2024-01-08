再攻萬八看這兩個時間點? 選舉前觀察領先指標大立光法說，選後台積電利空出盡? CES展:華碩 祥碩 研揚 晶睿 宏碁資訊

臺北股市今天衝高之後走低，終場小漲 53 點，延續上禮拜給大家的文章結論，選舉前無論是國內還是國外的投資人都會相對觀望，今天成交量只有 2583 億元，沒有量就不會有價，經過 2023 年第四季的大漲，台股基期拉高之後，2024 年上半年的操作會具備困難度，智霖老師在去年 12 月就已經提醒大家沒有經驗的可以暫時退場觀望不要操作，也說明透過獨家數據中強勢股轉弱，表示現階段操作不宜頻繁的進出，智霖老師也提前預告今年第一季要逢高減碼，減碼不是看空，而是市場已經把 3 月份可能降息的預期領先反應了。

接下來的行情必須分成選前跟選後，明天就是 CES 展，在臺北股市量縮的情況之下本周的操作建議，以題材股區間短線的作法，選舉後的關鍵在台積電 (2330-TW) 的法說會，無論是利多還是利空，建議投資朋友可以平常心看待，因為今年無論是輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 與英特爾 (INTC-US)，首要發展的晶片都由台積電通吃， PC 跟筆電今年也會因為微軟 (MSFT-US)Win11 升級而有換機潮，電子業在去年已經清庫存完畢，因此台積電的法說會即便是利空，在選舉不確定因素解除之後，短線反而容易利空出盡而往上漲。

法說會對於未來展望的前景投資人可以參考本周的大立光 (3008-TW) 法說，以第三季的經驗來講大立光透露第四季拉貨優於預期，因此台積電當時法說會也告訴我們第四季的成長性比市場法人預期還要更好，相關細節都可以持續鎖定智霖老師的節目，並邀請投資朋友下載老師的 APP，當前行情最重視籌碼，智霖老師的 APP 每週都會提供籌碼有疑慮的名單，盤中會有明確的指示，都可以幫助投資人即時掌握以及避開風險，這些獨家資訊在 APP 裡面，投資人你都可以看得到。

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1 月 9 號到 1 月 12 號有 CES 消費電子展，本次的重點在 AI 終端的應用產品，前一段時間華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 與仁寶 (2324-TW) 這些股票已經領先漲一波，上星期拉回之後本周的展覽題材評估有機會帶動一些股票，投資人不妨可以關注這些集團相關的個股，智霖老師今天受邀三立電視 48 台，陳斐娟主持的關我什麼事財經節目，晚上 11 點播出，將會提到有關 CES 展，以及華碩、 祥碩 (5269-TW)、研揚 (6579-TW)、晶睿 (3454-TW)、宏碁資訊 (68117-TW) 等集團個股的相關看法。

盤整時期建議投資人放慢腳步，此時此刻就是好好的學習練功的時機， 11 月份老師即公開預告將錄製一個投資心法操盤學習課程，綜合這幾年對於臺股的觀察以及轉變，如何了解臺股內涵帶投資人從頭學習，從總體經濟、技術分析以及量價指標等，這次的課程全部都會學習到，即便你是新手也不必擔心，因為老師會從基礎教起，名額有限投資朋友你務必要把握。

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文章來源：陳智霖分析師 / 亨達投顧

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險