〈陸港盤後〉滬指再度跌破2,900點 投資人信心不足

中國 A 股市場三大指數周一（8 日）收盤大跌，滬指再度跌破 2,900 點，原因是投資人擔憂中國政府加強整頓遊戲產業，並擔憂政府振興經濟的力道不足。

滬指周一收盤跌 1.42% 報 2,887.54 點，深成指重挫 1.85% 報 8,947.72 點，創業板指重摔 1.76% 報 1,744.41 點。兩市成交額合計人民幣 6,576 億元。

半導體、醫藥、汽車類股走低，保險、石油、釀酒、券商、地產、銀行、煤炭等族群齊跌，旅遊股逆市拉升。

香港恒生指數周一收盤大跌 1.88%，報 16,224.45 點，恒生科技指數驟跌 2.99%，報 3,484.75 點。

Forsyth Barr Asia 分析師 Willer Chen 表示，資本持續流出香港，遊戲行業依然脆弱，投資人的態度也偏保守，投資人仍在等待中國網路遊戲監管草案塵埃落定。

Chetan Seth 等野村集團分析師在客戶報告中寫道，儘管全球股市在過去兩個月上漲，但中國投資人的信心仍然相當低迷。分析師說，雖然中國出現更多支持經濟的措施，但股票投資人似乎仍不相信。

此外，投資人正在密切關注中國政府即將在周五公布的通膨數據，這項數據可能牽動央行政策展望。