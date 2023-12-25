〈陸港盤後〉中國對遊戲產業立場軟化 投資人未領情

中國 A 股市場三大指數周一（25 日）收盤齊揚，但遊戲類股走低，中國國產遊戲版號單次審批數首度破百，顯示中國政府對遊戲產業的立場軟化，但投資人似乎未領情。

滬指周一收盤漲 0.14% 報 2,918.81 點，深成指漲 0.38% 報 9,256.28 點，創業板指漲 0.31% 報 1,831.57 點。滬深兩市成交額合計人民幣 6,081 億元。

媒體、遊戲、航運等類股走低，汽車、釀酒、醫藥等族群小幅拉升，MR、工業母機、軍工等類股走高。

香港股市因適逢耶誕節休市。

中國政府對遊戲產業的立場鬆動，但投資人並未領情。國家新聞出版署在周一發布 12 月國產網路遊戲審批公告，105 款國產遊戲獲版號，單月審批數量首度破百。

國家新聞出版署也在上周五發布新一批進口網路遊戲版號，共計 40 款進口遊戲取得版號。

截至 12 月 25 日，今年中國政府累計發放遊戲版號 1,075 款，其中國產佔 977 款。

巨人網絡、三七互娛周一也相繼發布回購公告，力圖提振投資人的信心。巨人網絡說，董事長史玉柱提議回購人民幣 1 億元 - 2 億元公司股份。

中國國家新聞出版署上周五發布《網路遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，限制遊戲過度使用和高額消費，要求網路遊戲不得設定每日登入、首次充值、連續充值等誘導性獎勵，引發遊戲股重挫。

中國政府上周五的舉動，令投資人擔憂北京會再度出手整頓科技業。前《環球時報》總編輯胡錫進就表示：「股市剛有一點回暖又被澆了冷水。」