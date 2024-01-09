滬指又跌破2,900點 市場信心降至冰點 中國股市最難時刻過去了嗎？

2024 年開年，A 股市場的表現不如預期，滬指周一（8 日）再度跌破 2,900 點關卡，逼近 2023 年以來的低點 2,882 點，市場信心也降至冰點。

滬指周一收盤跌破 2,900 點，跌 1.42%，深證成指重挫 1.85%，創業板指大跌 1.76%。

為什麼股票走勢不盡如人意？據《財經》雜誌報導，瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊認為，問題在於信心與預期。

壁虎資本基金經理張小東也認為，主要是信心偏弱。而信心偏弱的原因，一方面，經濟出現緩慢復甦的態勢，成長腳步並未加速；另一方面，A 股市場調整下行，交易者信心下降。

展望未來，張小東說：「市場正在等待積極的信號出現，長期來看最壞的時候或許已經過去。」

黑崎資本首席投資執行官陳興文認為，現在投資人沒必要恐慌，反彈隨時可能出現。

陳興文說：「築底期是需要一段時間去耐心守候的。保持耐心至關重要。股市的機會是跌出來的，跌得越多距離底部越近。」

「A 股已出現一大批個股跌破淨資產的現象。當下 A 股滬深 300 的估值基準正在持續下滑，許多高股息資金抄底持續流入，預示了大資金對未來的樂觀預期。」陳興文指出。

「市場回調，提供布局良機。」中信建投證券首席策略官陳果也認為，目前寬基指數已充分反映當前市場各種悲觀預期，後市進一步大跌的風險有限，且隱含風險溢價、股債性價比等長期關鍵指標都顯示，A 股已經浮現底部信號。