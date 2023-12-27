〈陸港盤後〉中國工業利潤報喜 滬指收復2,900點

中國 A 股市場三大指數周三（27 日）收盤齊揚，滬指收復 2,900 點，中國 11 月工業企業利潤年增 29.5%，連續第四個月正成長，顯示隨著宏觀政策效應持續顯現。

滬指周三收盤漲 0.54% 報 2,914.61 點，深成指漲 0.38% 報 9,191.74 點，創業板指漲 0.07% 報 1,809.83 點。

滬深兩市成交額合計人民幣 6,527 億元。「北向資金」全天成交淨買入 57.32 億元。

乳製品、石油貿易、IT 設備、飼料、元器件等類股同步走高，水務、出版業、機場、玻璃、航空等族群下跌。

香港恒生指數周三收盤大漲 1.74%，報 1,6624.84 點，恒生科技指數勁揚 2.58%，報 3,639.76 點。

中國國家統計局周三公布的數據顯示，11 月規模以上工業企業利潤較一年前激增 29.5%，增幅比 10 月大，且利潤已連續第四個月正成長。

今年 1-11 月，全國規模以上工業企業利潤總額為人民幣 6.98228 兆元，年降 4.4%，降幅較 1-10 月縮小 3.4 個百分點。

國家統計局工業司統計師于衛寧表示，11 月工業企業利潤呈現加快恢復態勢。下階段，要著力擴大國內需求，激發各類經營主體活力，積極推進新型工業化，不斷增強內生動力，持續鞏固工業經濟恢復基礎。

英大證券公司首席宏觀經濟學家鄭后成說，數量、利潤率以及基數效應均給 11 月工業企業利潤總額累計帶來支撐，但價格仍然是拖累因素。

鄭后成認為，考慮基數因素，預估 12 月工業企業利潤總額累計很可能在 11 月的基礎上上行，但今年要轉正的機率較低。

川財證券首席經濟學家陳靂則指出，8 月至 11 月規上工業企業利潤增速都是正，說明第 3 季以來宏觀經濟向好發展態勢愈發明顯，國內需求大幅改善，宏觀政策顯效，促使工業生產活動經營效益大幅提高，利潤連續回正。