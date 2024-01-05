〈航運指數〉SCFI連6紅 三大航線運價續漲 惟漲幅收斂

上海航交所今 (5) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 續揚至 1896.65 點，較上周彈升 137.07 點，呈現連 6 紅，漲幅 7.79%，不過，較前一周彈勢 40.2% 明顯收斂；遠東 - 歐洲線、遠東 - 地中海航線每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 均續漲逾 100 美元。

本周三大長程線運價連袂彈，紅海危機造成的缺艙潮延續中。

歐洲線運價續彈 6.57%，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 2871 美元，周漲 177 美元，地中海線隨歐洲線反彈，每 TEU 來到 3620 美元，反彈 129 美元，漲幅近 3.7%，波斯灣航線反彈至 2338 美元，上漲 293 美元，續彈 14.3%。

而遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價續漲至 3931 美元，彈升 372 美元，漲幅 10.45%；美西線每 FEU 報價 2775 美元，強漲 222 美元，漲近 8.7%。

貨攬業者台驊指出，1 月中旬歐洲線艙位現貨價已是 5200 美元起跳，只要航商持續繞行好望角，船期多了 10 天，約會消化市場供給約 20-30%，預料運價維持高檔可望一路延續至農曆年前。