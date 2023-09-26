中菲行客製化物流設高門檻 時尚客戶月出貨逾百個貨櫃

在貨運市場陷入供過於求搶貨潮之際，貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (26) 日指出，因具備高度客製化和流程自動化優勢，有效協助各大客戶管理全球複雜的運輸物流，其中，助攻時尚業客戶實現全球供應鏈最佳化目標，目前每月平均約處理 100-200 個貨櫃。

中菲行近年來為知名時尚生活產業客戶，提供量身訂做的供應鏈解決方案，因而在業務上持續與客戶共同成長，相對不受市場大幅波動衝擊。

事實上，在時尚產業中，若服裝和飾品無法在主要銷售檔期內送達，恐會淪為過季商品，因此，中菲行強調與客戶並肩作戰。

中菲行此從事紡織品與配件的製造商客戶，在印尼、越南、柬埔寨、中國、台灣和菲律賓等多個國家進行生產，其物流需求除了包括自中國和台灣運送紡織品與配件到東南亞，還有成品需運送到日本、美國和歐洲。

中菲行透過海運專案團隊協助此客戶，管理全球眾多供應商和買家交織所需的複雜運輸與物流服務，目前平均每月處理約 100-200 個貨櫃。

中菲行進一步指出，時尚品牌在遭逢供應鏈波動時，往往須立即面對資金周轉風險，尤其疫情期間，亞太地區空運樞紐紛紛封城，加上海運運力短缺，供應鏈頓時中斷，造成巨大衝擊，不過，中菲行透過全球服務網，能有效應用多式聯運的客製化方案解決斷鏈問題，並在不斷精進的資訊平台上，整合供應商管、採購訂單 (POMS) 與承運商的管理和文件作業流程等，在物流商中做出難以取代的優勢。