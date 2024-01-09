144檔股債ETF受益人周增12.2萬人 00919近一月大增近17萬人

根據最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，截至 2024 年 1 月 5 日，債券 ETF 受益人最新一周增加 41379 人，台股 ETF 受益人最新一周增加 80891 人，合計共增 12 萬 2270 人。再以近一月受益人變化來看，台股 ETF 增加最多的前五名清一色都是高息型，其中，群益台灣精選高息 (00919-TW) 近一月增加 16.9 萬人，居 144 檔股債 ETF 之冠。

復華台灣科技優息 (00929-TW) 近一月受益人增加 63038 人，截至 1 月 5 日，已達 52 萬 7670 人；大華優利高填息 30(00918-TW) 近一月增加 31336 人，累計達 48363 人，人氣都很旺。

債券型 ETF 方面，目前市面上共有 88 檔，以月配型的群益 ESG 投等債 20+ (00937B-TW) 近一月受益人增加逾 13 萬人，勇奪債券 ETF 人氣王；國泰 20 年美債 (00687B-TW) 近一月增加 35182 人，累計達 13 萬 0155 人；元大 20 年美債 (00679B-TW) 近一月增加 21029 人，累計達 24 萬 2037 人。

群益 ESG 投等債 20+ETF 經理人曾盈甄表示，聯準會延續暫停升息的決定，債市多頭將起，市場資金持續流入投資等級債，後市來看，在殖利率仍具吸引力下，穩健資金仍有望持續流入投資等級債。從天期來考量，天期越長的債券因對利率變動的敏感度較高，在暫停升息以及未來迎利率拐點下，受惠程度相對高，建議投資人可優先自長天期投等債來做選擇。

其中，重視 ESG 經營之企業所發行的長天期 BBB 投資級公司債不僅在信用評級與企業營運上無需擔憂，BBB 級債在投資等級債中的收益水準亦最具吸引力，殖利率近 6.6%，在投資級公司債的評級中，以 BBB 評級的殖利率水準更勝一籌，而長天期債在利率將迎拐點下的受惠程度也更高。

群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，雖然上周台股大盤下跌數百點，不過台股 ETF 人氣不減，對存股族而言，反而是中長線利多。在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，台股高息 ETF 是存股族投資人長期穩健投資的好選擇，特別受青睞。

整體而言，台股產業庫存逐漸恢復健康，以及總統大選行情可期下，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。