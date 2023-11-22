深陷「反猶」爭議 馬斯克：將捐贈X所有以巴戰爭廣告、訂閱營收

在美國社交平台 X 掌門人馬斯克深陷「反猶」爭議之際，他在周二（21 日）宣布，將捐贈 X 平台所有與以巴戰爭有關的廣告和訂閱營收。

馬斯克在周二說：「X 公司將把與加薩戰爭有關的所有廣告和訂閱營收，捐給以色列的醫院，以及紅十字會／紅新月會。」

馬斯克發布該帖文發布後，有網友在下方提問：「你要捐款真是太好了，（但）你怎麼知道錢不會落入哈瑪斯手裡？」對此，馬斯克說，會追蹤紅十字會／紅新月會的資金使用情況。

「（我們）歡迎更好的想法。我們應該關心那些無辜的人，不論種族、信仰、宗教或其他任何事物。」馬斯克表示。

馬斯克上周三在 X 平台上贊同一則爭議貼文，還說該用戶說出「真實的真相」。該貼文不實宣稱猶太人一直煽動對白人的仇恨，並提及「大取代」（Great Replacement）陰謀論。

白宮上周五譴責馬斯克，批評他的舉動「宣揚反猶太主義和種族主義仇恨」，違背了美國人的核心價值。

媒體監督機構「媒體事務」（Media Matters）上周四發現，X 平台上一些主要廣告客戶，包括 IBM (IBM-US) 、蘋果 (AAPL-US) 、甲骨文 (ORCL-US) 等公司的廣告，被放在反猶太貼文旁邊。

結果 IBM、蘋果隔日都撤下在 X 平台的廣告。迪士尼 (DIS-US) 、Lionsgate、派拉蒙、康卡斯特 (CMCSA-US) 也都中止廣告。