鉅亨速報 - Factset 最新調查：友達(2409-TW)EPS預估上修至-0.25元，預估目標價為17元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對友達(2409-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.32元上修至-0.25元，其中最高估值0.85元，最低估值-1.91元，預估目標價為17元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 0.85(0.85) 1.63
最低值 -1.91(-1.91) -0.5
平均值 -0.27(-0.31) 0.66
中位數 -0.25(-0.32) 0.47

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 282,217,000 286,566,000
最低值 246,026,000 267,058,000
平均值 264,060,560 276,858,760
中位數 262,993,080 276,905,520

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS -2.39 6.44 0.36 -2
營業收入
(單位：新台幣千元)		 246,792,674 370,685,141 270,955,381 268,791,694

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2409/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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