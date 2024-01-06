鉅亨速報 - Factset 最新調查：信邦(3023-TW)EPS預估下修至14.65元，預估目標價為333元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對信邦(3023-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.98元下修至14.65元，其中最高估值15.52元，最低估值14.01元，預估目標價為333元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|15.52(15.52)
|17.87
|最低值
|14.01(14.01)
|15.84
|平均值
|14.73(14.82)
|16.88
|中位數
|14.65(14.98)
|17.12
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|37,720,000
|41,145,000
|最低值
|34,358,000
|38,007,000
|平均值
|35,373,840
|39,268,120
|中位數
|34,908,550
|39,289,060
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|12.22
|10
|9.08
|7.47
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,574,800
|25,530,706
|21,797,542
|17,886,170
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3023/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。