傳新思科技就收購Ansys展開進一步談判 最快下周宣布

知情人士透露，新思科技 (Synopsys)(SNPS-US) 正就以約 350 億美元收購工程軟體業者 Ansys(ANSS) 進行進一步談判，最快下周就會宣布。

彭博、華爾街日報 (WSJ) 等外媒周五 (5 日) 引述知情人士說法報導，新思科技正在討論以每股約 400 美元價格收購 Ansys，這筆交易最快可能在下周宣布。不過，因目前尚未敲定最終協議，談判仍有破局的可能性，或是交易條款可能變動。

針對上述報導，新思科技發言人拒絕置評，Ansys 的代表未立即回應置評請求。

自上月傳出收購消息以來，Ansys 股價已上漲 17%。該股周五收盤大致持平，收報每股 344.08 美元，目前市值約為 300 億美元。新思科技周五收跌 1.1%，市值為 737 億美元。

新思科技和 Ansys 的收購案，有望成為過去 12 個月以來全球最大的交易案之一。

Ansys 成立於 1970 年，主要生產可供工程師分析和測試產品概念可行性的軟體，有助於降低生產成本與風險，更快將產品推向市場。Ansys 的軟體可應用航空航太、醫療保健和汽車業等領域，該公司 2021 年營收約為 21 億美元。

總部位於加州森尼韋爾 (Sunnyvale) 的新思科技是電子設計自動化 (EDA) 領域的領導者，工程師可使用其軟體，對智慧手機、自駕車以及其他人工智慧 (AI) 領域使用的晶片進行設計和測試。

新思科技在截至 10 月 31 日的會計年度中，實現 58.4 億美元的銷售額。分析師預估該公司 2024 會計年度營收將成長 13%。該公司旗下客戶包含輝達、超微與英特爾。

新思科技和 Ansys 曾在 2017 年合作，將部分技術進行整合，幫助兩家公司的重疊客戶更有效使用他們的產品。一旦順利收購 Ansys，新思科技將取得部分有關模擬和分析的解決方案，以滿足客戶所需。