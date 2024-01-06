Coinbase策劃關鍵收購交易 將在歐盟推出加密衍生品

加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 計劃藉由收購交易，在歐盟推出與加密貨幣相關的衍生品。

Coinbase 透露，已與一家擁有 MiFID II 許可證的控股公司達成收購協議。Coinbase 未透露該公司名稱。

MiFID II 指的是歐盟更新後的金融工具規則。歐盟於 2017 年修法，因應外界批評原規則過度關注股票而沒有考慮其他資產類別，如固定收益、衍生性商品和貨幣。

這是 Coinbase 為專業和機構客戶提供服務的長期目標的一部分。Coinbase 過去幾年一直設法擴大向對沖基金和高頻交易公司等機構提供的服務，希望因這些交易商進行更大規模交易而從中獲利。

倘若 Coinbase 完成該收購交易，獲得 MiFID II 許可證，意味著該公司將首次在歐盟推出受監管的衍生性商品交易，例如期貨和選擇權。Coinbase 已提供比特幣和其他加密貨幣的現貨交易。

該交易尚待監管部門批准，Coinbase 預計 2024 年稍後完成。Coinbase 表示將戮力遵守歐盟嚴格的合規標準，包括與打擊洗錢、客戶透明度和制裁相關的要求。

關鍵戰場

衍生性商品可能是 Coinbase 的關鍵戰場。該公司表示，衍生性商品佔加密貨幣交易總量的 75%。Coinbase 還得再更努力，才能與規模更大的競爭對手幣安 (Binance) 相互競爭。幣安是加密貨幣相關衍生品市場的重要參與者，以及 Bybit、OKX 和 Deribit 等公司也是。

根據 CoinGecko 的數據，過去 24 小時內，幣安的期貨合約交易量超過 566 億美元，遠高於 Coinbase 的交易量，且其國際衍生性商品交易過去 24 小時內的期貨交易量達 3 億美元。

Coinbase 目前在英國不提供加密衍生品，因為英國禁止這些產品。英國金融行為監管局 (FCA) 於 2020 年 1 月禁止加密貨幣衍生品，稱其會傷害零售消費者，因此「不適合」。

Coinbase 目前在美國提供比特幣期貨和以太坊期貨交易，在美國以外的市場提供比特幣期貨、以太坊期貨、「奈米」以太坊期貨和 WTI 原油期貨交易，進軍衍生性商品領域可持續支撐 Coinbase 在美國以外市場的擴張動力。

Coinbase 5 月首次涉足衍生性商品領域，成立了國際衍生性商品交易所，並在美國國家期貨協會監管批准後，於 11 月在美國推出了加密衍生性商品。

根據外電先前報導，Coinbase 曾考慮收購 FTX Europe（現已倒閉的加密貨幣場所的歐洲實體），但隨後擱置該想法。