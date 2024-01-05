美SEC否決蘋果、迪士尼請求 股東大會上不能迴避AI議題投票

美國證券交易委員會 (SEC) 裁定，蘋果 (AAPL-US) 和迪士尼 (DIS-US) 不能迴避就勞工組織提出的人工智慧 (AI) 使用問題進行股東投票。

勞工組織要求蘋果和迪士尼在即將舉行的年度會議上報告其 AI 使用情況，而蘋果和迪士尼則請求排除該要求，但遭 SEC 以 1 月 3 日的通知否決。

兩家公司在請求中均主張這些提案與「普通業務運營」有關，例如公司對技術的選擇，因此可能不會針對其進行投票。然而 SEC 不認同此說法。

SEC 在另一封信上寫道：「我們認為，該提案超越了普通商業事務，並非針對企業的細節管理。」

各企業為提升效率而擁抱生成式人工智慧 (Gen AI) 技術，但大眾擔心這種趨勢會取代許多創意和專業工人，或不公平地利用其勞動成果，這也是先前好萊塢勞資糾紛和《紐約時報》最近訴訟中的爭議。

美國最大的工會聯合會 AFL-CIO 的退休金信託基金也提出了類似的股東提案，AFL-CIO 也對其他四家科技公司提出 AI 提案，要求討論 AI 的使用及影響。

針對蘋果公司， AFL-CIO 要求提供一份關於該公司「在其業務營運中如何使用 AI」的報告，並披露有關其使用 AI 技術的任何道德準則。

AFL-CIO 也對迪士尼提出類似要求，並要求迪士尼就「董事會監督 AI 使用狀況」的作用做一份報告。

AFL-CIO 在蘋果支持的聲明中寫道，「在沒有對創作者和權利持有者透明、同意和補償的情況下，AI 系統不應接受受版權保護的作品或專業表演者的聲音、肖像和表演的訓練。」

AFL-CIO 投資辦公室副主任 Brandon Rees 表示，SEC 的決定可望為組織與蘋果和迪士尼達成協議鋪路，讓他們與微軟 (MSFT-US) 等其他公司的 AI 披露政策同步，不像現在，蘋果和迪士尼甚至還沒開始處理這些 AI 相關的道德問題。

蘋果和迪士尼沒有立即回應置評請求。