Jefferies：2024年軟體股積極正面 這幾檔評級調升

投行 Jefferies 分析師近期針對軟體產業發布研究報告，總體而言，該投行認為 2024 年將是軟體業積極正面的一年。

Jefferies 調升 Dynatrace (DT-US)、monday.com Ltd. (MNDY-US)、 Freshworks (FRSH-US) 以及 Instructure (INST-US) 的評級至「買進」，但同時也將 Okta (OKTA-US) 和 Vimeo (VMEO-US) 的評級調降至「續抱」。

Jefferies 表示：「考慮到 2023 年第四季的反彈和第一季的季節性薄冰，上半年可能具有挑戰性。」但下半年情況可望改善，因為基本面加速、人工智慧庫存單位 (AI SKU) 的採用增加、利率降低、估值仍合理，以及潛在的併購交易增加。

針對調升評級方面，Jefferies 認為 Dynatrace 在 2024 年和 2025 會計年度的布局具有吸引力，其年度循環營收 (ARR) 的上升空間被低估，資料倉儲技術 Grail 的效率，以及龐大且尚未充分滲透的安裝基礎提高了新品驅動營收的可能性，該公司也應可進一步受益於 GTM 的投資和 DPS 的採用。

Jefferies 將 Dynatrace 目標價自每股 50 美元上調至 70 美元。該股周五上漲 0.17%，收每股 51.75 美元。

Jefferies 認為 monday.com 是協作軟體領域的長期贏家，「在營收成長和自由現金流利潤率方面都具有最佳動能。」此外，其估值具有吸引力，因為與其他高成長的軟體股相比，現行股價有大幅折價。

Jefferies 將 monday.com 的目標價從 180 美元上調至 230 美元。

Jefferies 表示，調升 Freshworks 評級基於 5 大原因：其重要指標已接近觸底、仍有成本節約空間、該公司正「向 AI 發起進攻」、擁有更好的 GTM 執行力、以及「回到 40 的規則」。

Jefferies 將 Freshworks 目標價從 20 美元上調至 30 美元。

Jefferies 認為 Instructure 更偏向 B2B 教育技術供應商而非 B2C，此定位更好，其終端市場穩定且中期成長前景清晰，因此將其目標價自 25 美元提升到 30 美元。

他們補充，該公司的用戶留存率高 (90% 中段左右) 且年度內漲價 (3%-5%) 有助於支撐其可預測性且持久的營收成長在偏低的百分比兩位數，且該公司的 B2B 業務和專注於 K-12 以上高等教育應可讓公司實現其目標，不管宏觀環境如何。

降級方面，Jefferies 將 Okta 降至「續抱」，係因為該股已達其 85 美元的目標價，Jefferies 重新指定該股 95 美元的目標價，並稱考量近期網路事件較預期嚴重所帶來的執行風險後，以 2025 年營收計算，目標價為企業價值倍數 6 倍合宜。

Jefferies 認為 Vimeo 的成長前景不明朗，加上最近高管層的變動，雖然他們認為該股估值仍具吸引力，但在看到該公司營收成長持久復甦之前，仍將其評級降為「續抱」。