美股重點新聞摘要2024年01月05日

今日操盤前瞻

台灣、歐元區 12 月 CPI

美國 12 月非農就業、失業率、工資增幅

美國 12 月 ISM 非製造業指數

高通推出 MR 頭戴裝置晶片 三星、Google 將採用

高通周四 (4 日) 表示，三星電子和 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 計劃使用其新推出的運算晶片驍龍 XR2+ Gen 2，運行自家的混合實境 (MR) 和虛擬實境 (VR) 頭戴式裝置。閱讀全文...

蘋果股價摔到八周低點 微軟爭市值王之路再邁進一步

蘋果 (AAPL-US) 因 iPhone 銷售前景疑慮遭券商在一周內二度降評，周四 (4 日) 股價摔到八周低點，這讓微軟 (MSFT-US) 與蘋果的市值差距縮小為不到 1000 億美元，也讓微軟在重返全美最有價值上市公司之路又邁進一步。閱讀全文...

研究：鴻海等蘋果供應商已豪擲 160 億美元「去中國化」

投行 TD Cowen 最新研究估計，蘋果因中國而遭受的收入損失相當大，部分原因是其供應商轉移或回流到其他國家，包括 iPhone 製造商鴻海在內的蘋果供應商已投資 160 億美元擺脫對中國的依賴。閱讀全文...

美去年 12 月服務業與綜合 PMI 終值 均創去年 7 月以來新高

標普全球 (S&P Globa) 周四 (4 日) 公布最新數據顯示，美國去年 12 月服務業和綜合採購經理人指數 (PMI) 均創去年 7 月份以來新高，且連續七個月擴張，高於 50 榮枯線。閱讀全文...