〈紐約匯市〉美元指數新年首周收紅 寫7月中旬以來最大升幅

美國公布好壞參半的經濟數據後，美元指數周五 (5 日) 盤中震盪走高，隨後回落，尾盤走勢幾乎持平，但 2024 年首周開局強勁，單周表現為 7 月中旬以來最佳。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微升 0.06%，至 102.48，本周上漲 1.1%，單周漲幅為 7 月中旬以來最大。

周五經濟數據顯示，美國 12 月非農新增就業達 21.6 萬，優於市場普遍預期的 17 萬。失業率穩定在 3.7%，低於預期的 3.8%。平均工資月增 0.4%，高於市場預估的 0.3%，消息激勵美元早盤上揚。

不過，服務業的疲軟表現隨後壓過就業方面的好消息，美國 12 月 ISM 非製造業指數從 11 月的 52.7 下滑至 50.6，為 5 月以來最低水平，雖仍處在擴張區間，但遠遜預期的 52.6。

值得注意的是，ISM 服務業就業指標在上月暴跌至 43.3，為 2020 年 7 月以來最糟，當時美國經濟正遭受第一波疫情衝擊。ISM 報告發布後，美元自盤中高點回落，一度跌破 102 關卡，觸及日內低點，隨後收復部分跌幅。

Bannockburn Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 認為，市場缺乏信心，未來幾天可能會在今日的區間範圍內進行盤整。

LSEG 表示，數據公布後，美國利率期貨市場已消化聯準會 (Fed) 今年降息 5 次的可能性，低於本周稍早的 6 次，聯邦基金利率料從目前的 5.25%，到年底降至約 4%。

此外，期貨交易員預期，Fed 從 3 月開始啟動降息的機率為 66%，大致同於上周。

其他貨幣方面，日元收復稍早貶勢，尾盤僅微跌 0.05% 至 144.69 日元兌 1 美元。非農數據公布後，日元一度重貶至三周低點，報 145.98 日元兌 1 美元。日元匯率本周貶約 2.6%。

歐元小跌 0.05% 至 1.0939 美元，本周貶約 0.9%，創 12 月初以來最大單周跌幅，周線止步連三紅。

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