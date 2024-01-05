鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估下修至2.46元，預估目標價為67.3元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對南亞(1303-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.64元下修至2.46元，其中最高估值3.52元，最低估值1.32元，預估目標價為67.3元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|3.52(3.52)
|3.98
|最低值
|1.32(1.32)
|3.57
|平均值
|2.53(2.58)
|3.85
|中位數
|2.46(2.64)
|3.92
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|401,894,450
|409,932,340
|最低值
|270,629,910
|273,514,820
|平均值
|310,347,500
|334,222,040
|中位數
|299,523,500
|326,720,500
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.05
|10.25
|3.24
|2.91
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|355,183,300
|411,670,391
|273,353,806
|286,303,059
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1303/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。