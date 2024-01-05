鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至1.83元，預估目標價為85元

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.87元下修至1.83元，其中最高估值4.15元，最低估值-0.34元，預估目標價為85元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|4.15(4.15)
|8.13
|最低值
|-0.34(-0.34)
|4.69
|平均值
|1.54(1.57)
|5.94
|中位數
|1.83(1.87)
|5.7
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|70,959,460
|84,795,020
|最低值
|39,800,000
|61,369,360
|平均值
|52,356,820
|74,492,220
|中位數
|52,373,500
|77,398,210
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.72
|7.4
|2.51
|3.23
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|56,952,275
|85,604,158
|61,005,514
|51,727,458
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。