鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)EPS預估上修至10.31元，預估目標價為128.5元

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對日月光投控(3711-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.25元上修至10.31元，其中最高估值12.86元，最低估值8.46元，預估目標價為128.5元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 12.86(12.86) 16.15
最低值 8.46(8.46) 11.09
平均值 10.3(10.28) 13.21
中位數 10.31(10.25) 12.85

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 712,271,310 816,017,000
最低值 624,586,000 675,668,020
平均值 654,343,800 736,125,820
中位數 650,891,000 727,970,500

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 14.53 14.84 6.47 3.96
營業收入
(單位：新台幣千元)		 670,872,643 569,997,133 476,978,710 413,182,184

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3711/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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