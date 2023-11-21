〈台股盤後〉AI號令多頭 電金傳全線開火 大漲206點收17416點

台股今 (21) 日在美股大漲帶動下，電金傳全面走揚，AI 族群更是受惠輝達股價創高脫穎而出，加權指數甩尾攻高收漲 206.23 點或 1.2%，來到 17416.7 點，成交金額放大 3379 億元。櫃買指數則上漲 0.79 點或 0.35%，收 224.24 點。

台積電 (2330-TW) 今日上漲 8 元或 1.4%，收在最高 585 元，聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW) 均漲約 1.5%、廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW) 漲逾 2%。

輝達在公告財報前夕股價創歷史新高，也帶動 AI 概念股表現，英業達 (2356-TW) 大漲逾 4%、緯創 (2301-TW)、光寶科 (2301-TW) 漲 2.8%；板卡相關的華擎 (3515-TW) 奔上漲停、技嘉 (2376-TW) 漲 4%、微星 (2377-TW) 漲 3%；PCB 指標欣興 (3037-TW) 收半跟漲停板，華通 (2313-TW) 漲 2.4%。

傳產方面，國際油價大漲激勵台塑四寶走揚，南亞 (1303-TW) 大漲 3.3% 最為亮眼，其他三寶也均上漲 1%；金融股也是全面走揚，富邦金 (2881-TW)、玉山金 (2884-TW) 漲約 2%，合庫金 (5880-TW)、元大金 (2885-TW) 等也同步收高。